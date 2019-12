Arti Grafiche Alpine punta sull’automatizzazione con la nuova Heidelberg Speedmaster XL 106-8PLX

Arti Grafiche Alpine, azienda con oltre un secolo di storia alle spalle, da sempre coniuga una filosofia aziendale di costante servizio al cliente, con una forte presenza territoriale nel comune di Busto Arsizio e una continua crescita sui mercati italiani ed esteri. In tre generazioni, l’azienda si è evoluta da tipografia artigiana a una vera e propria industria della stampa, dove impegno quotidiano, passione e flessibilità si fondono con il forte focus sull’innovazione tecnologica e la sostenibilità, come testimoniato dall’impianto fotovoltaico installato nel 2012, che garantisce circa 7000 Kwh/anno pari al 20% del fabbisogno energetico aziendale.

In questo quadro si inserisce l’investimento e l’installazione della nuova Speedmaster XL 106-8PLX, da poco entrata in produzione, e completamente automatizzata. La sinergia del cambio automatico delle lastre Autoplate Pro con software quali Press Room Manager, Intellistart 2 e Color Assistant Pro permette di esaltare il Push to Stop – la produttività ininterrotta che è una caratteristica fondamentale dei sistemi Heidelberg. Intellistart 2, infatti, supporta il cambio di paradigma dal pulsante di avvio lavoro a quello di arresto tipico della produzione industriale. Per la prima volta, ordini multipli di follow-up possono essere preparati e rilasciati mentre la produzione è ancora in corso. Inoltre, i processi vengono avviati automaticamente quando si cambia lavoro, e poi eseguiti per conto proprio. Come parte di questo processo, il sistema di misurazione del colore e registro Prinect Inpress Control 2 con la funzione Quality Assist cambia automaticamente la macchina per la “produzione della tiratura” una volta che i requisiti di qualità definiti sono soddisfatti. Questo cambiamento del lavoro completamente automatico dal primo all’ultimo foglio valido fino a quando non inizia la produzione è unico nella stampa offset.

La nuova macchina da stampa è stata installata nella sede di Arti Grafiche Alpine a Busto Arsizio, e va ad ampliate un parco macchine che contava già una Komori Lithrone S40 6L HUV e due altre Heidelberg Speedmaster – SM 102-2 P e SM 52-5.