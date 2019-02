Arriva la nuova campagna mini video “Naturalmente io amo la carta”

Arriva la nuova campagna mini video – su FB e YouTube – firmata dal progetto informativo “Naturalmente io amo la carta”: ventiquattro mini video che mettono in evidenza i motivi per cui amiamo la carta spiegando anzitutto quanto la carta sia amica dell’ambiente, se consideriamo che la crescita delle foreste europee, da cui proviene oltre l’80 del legno usato per fare la carta, in soli 10 anni è stata di un’area pari al territorio della Svizzera, e che il tasso di riciclo della carta è al 72,5%, il più alto al mondo. Oltre agli storici partner del progetto, nato nel 2010 a livello europeo, una new entry: la Federazione Carta e Grafica che sarà dal 2019 partner sostenitore di “Naturalemente io amo la carta”.

Oltre alle già note performances di sostenibilità della carta nella campagna non mancano le motivazioni legate al piacere della lettura su carta: il 73% degli intervistati da Toluna Global Survey pensa che leggere un libro stampato sia più piacevole della lettura su dispostici elettronici. (Two Sides / Toluna Global Survey 2017). Inoltre secondo il 69% è importante “staccare la spina” e dedicarsi alla lettura di riviste e libri su carta.

Di grande rilevanza anche i temi legati all’utilità pratica di stampare su carta la propria documentazione e contabilità personale. Il 61% degli intervistati nella ricerca TwoSides 2017 condotta da Toluna Global Survey ritiene che sia più facile tenere sotto controllo e gestire le proprie spese e finanze quando i documenti sono stampati su carta. Mentre il 77% dei consumatori pensa che la scelta di ricevere comunicazioni o fatture su carta non dovrebbe comportare l’addebito di costi aggiuntivi.

Tra gli altri strumenti di comunicazione del progetto, il nuovo sito web https://it.twosides.info/ con notizie, video e approfondimenti anche dagli altri Paesi europei e del mondo che fanno parte del progetto, oltre alla Newsletter Two Sides Italia inviata a una mailing list che si sta ampliando sempre più, grazie alla crescita degli amanti della carta anche fra i Millenials. Dal sito è possibile scaricare la brochure “Carta e stampa: luoghi comuni e realtà” e aggiornarsi sulle principali attività anti-greenwashing svolte da Two Sides.

La nuova campagna mini video è in linea con la comunicazione che la filiera della carta e della stampa sta perseguendo negli anni, per mettere in evidenza il suo impegno nell’utilizzo sempre più efficiente e sostenibile delle materie prime in una prospettiva di economia circolare, in linea con gli obiettivi della Commissione Europea, mirando al contempo a migliorare la competitività sui mercati europei e globali.