Arden Software, rappresentata in Italia da Logicsistemi, acquisisce Cimex Corporation

Il fornitore di software Arden è specializzato in software CAD e CAM per il settore dell’imballaggio, grazie al suo software Impact packaging usato in tutto il mondo.

Cimex sviluppa software, che come l’Impact, è uno dei nomi principali nei settori della stampa, dell’imballaggio e della fustellatura.

“Molto simile ad Arden, Cimex è un fornitore globale di software CAD e CAM nel settore dell’imballaggio, perciò siamo entusiasti di portare le loro competenze e la loro esperienza al Gruppo Arden. Questa collaborazione unirà alcune delle menti migliori dell’industria per sviluppare nuovi strumenti software e soluzioni innovative per i nostri clienti. La grande esperienza e la conoscenza di Cimex, abbinata al potere di sviluppo della Arden, ci assicurerà un vantaggio competitivo per offrire servizi altamente automatizzati, per soluzioni efficienti e innovative per i nostri clienti. La nostra industria rimane un ambiente altamente collaborativo e sempre più tecnologico. Che siano nuove tecnologie per la fustellatura e la produzione, per il flusso di lavoro automatizzato, per l’e-commerce, per design di imballaggio o per una collaborazione, questa acquisizione soddisferà la nostra posizione come innovatore tecnologico nell’industria dell’imballaggio, costruendo sulla forte relazione che entrambe le compagnie hanno con i propri clienti”, commenta Jim Silianoff, presidente della Arden Software North America.

Andrew Carey, presidente presso la Cimex Corporation, ha aggiunto: “Molti dei nostri clienti usano entrambi i prodotti Cimex e Arden Software, e abbiamo diverse caratteristiche ad accomunarci. Entrambi abbiamo lavorato con e per i nostri clienti per molti anni sviluppando la nostra esperienza nei rispettivi ambiti, rendendo assolutamente complementare questa unione. Fondata nel 1988, Arden Software è una compagnia di proprietà privata e un leader internazionale nello sviluppo di design strutturali, nella fustellatura e nei sistemi di gestione del flusso di lavoro. Le compagnie della Arden Group, che includono anche Arden Dies e Arden Engraving, possiedono uffici in tutto il mondo, inclusi i suoi quartieri generali britannici in Stockport, Greater Manchester, insieme a quelli negli USA, Germania, Danimarca e India.

“Siamo entusiasti di completare questa acquisizione che ci permetterà di espandere le nostre operazioni e di accelerare ulteriormente la nostra strategia di crescita. Arden Software e Cimex condividono un retroscena di forte sviluppo tecnologico e di stimate relazioni con clienti nelle industrie dell’imballaggio e stampa, perciò siamo fiduciosi che questa acquisizione porterà reali benefici ai nostri clienti e che rinforzerà la nostra posizione nel mercato”, ha detto Martin Poynter, Managing Director presso Arden Group.

Cimex fu fondata nel 1987 in Belchertown, Massachusetts, e possiede clienti da ogni parte del mondo inclusi Nord e Sud America, Europa, Giappone, Cina e Sud Africa.

In Italia Arden Software è rappresentata da Logicsistemi: “La Arden con questa acquisizione conferma e rafforza la leadership nel settore del software di progettazione per il mercato del packaging. In particolare verrà rafforzata la capacità di supporto e automazione dei sistemi di progettazione e produzione per i fustellifici permettendo di integrare le conoscenze sviluppate nel mercato Statunitense all Cimex con l’esperienza pluriennale della Arden sul mercato Europeo. Logicsistemi è orgogliosa di far parte di questo progetto volto a creare valore all’interno del nostro mercato”, commenta Matteo Redaelli di Logicsistemi.