Arconvert-Ritrama: nuova gamma di materiali per etichette Open & Close

Per venire incontro alle esigenze di quei produttori, stampatori, trasformatori e designer alla ricerca di materiali autoadesivi in grado di superare la prova del tempo e di mantenere la freschezza di un prodotto durante tutto il suo ciclo di vita, dalla produzione fino allo scaffale del supermercato, ma anche oltre, in casa e al lavoro, Arconvert-Ritrama ha creato la gamma di materiali per etichette Open & Close.

Composta prevalentemente da materiali autoadesivi in PP e PE bianchi e trasparenti abbinati a un adesivo removibile, questa innovativa gamma di prodotti offre soluzioni ideali per soddisfare tutte quelle esigenze di applicazione che devono garantire prestazioni funzionali, conformità con i requisiti di sicurezza della normativa europea in materia di contatto con alimenti, alti livelli di sostenibilità ma, al tempo stesso, anche un appeal visivo che esalti la riconoscibilità del marchio. La possibilità di poter utilizzare liner in PET con alcuni dei materiali, consente di raggiungere un’elevata velocità di erogazione anche per quei prodotti che richiedono volumi considerevoli in tempi di produzione molto ristretti. Inoltre, la gamma include anche materiali autoadesivi “clear-on-clear”.

Per applicazioni su alimenti secchi come pasta, riso, tè, caffè, cereali e dolci, il design minimalista e la trasparenza del materiale autoadesivo in PP o PE si integrano alla perfezione con la linea grafica del packaging grazie all’elevata conformabilità del materiale, consentendo di posizionare il prodotto sullo scaffale in modo accattivante e, in questo modo, attirare l’attenzione del consumatore.

Soluzioni ideate appositamente per prodotti umidi come salviette detergenti, disinfettanti o struccanti richiedono un packaging flessibile e un’etichetta in grado di garantire un’elevata resistenza allo strappo e un prodotto sempre fresco e pronto all’uso. Mai come oggi è di cruciale importanza per la sicurezza di tutti poter avere sempre con noi e a portata di mano, in casa e al lavoro, una confezione di salviette detergenti.