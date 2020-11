Arconvert presenta Cotone Nero Felt, la nuova carta autoadesiva eco-friendly in fibra di cotone sviluppata per la stampa di etichette premium

Prodotta utilizzando solamente fibre di puro cotone, una pianta che si rinnova annualmente, Cotone Nero Felt è una carta autoadesiva naturale marcata a feltro la cui colorazione avviene direttamente in impasto. Il nero intenso la rende l’alleata perfetta di tutti quei marchi premium che desiderano trasmettere un’immagine di grande raffinatezza. La marcatura a feltro conferisce all’etichetta un aspetto naturale e una sensazione unica al tatto, rendendo questa carta particolarmente indicata per l’etichettatura di prodotti di alta gamma come vini, alcolici, champagne, cibi gourmet, birre artigianali e cosmetici.

Grazie alla perfetta combinazione di morbidezza, resistenza e flessibilità, spesso il cotone viene definito come il “tessuto della nostra vita”. Poiché il ciclo di vita di questa pianta va dagli otto ai nove mesi, questa fibra risulta essere una scelta “naturale” ed ecologica per tutti quei marchi che desiderano usare un packaging rispettoso dell’ambiente.

Il lusso si riconosce dai dettagli. Per l’elevata grammatura, Cotone Nero Felt è particolarmente indicata per tecniche di nobilitazione come l’embossing e il debossing ed è un’opzione ideale per la creazione di etichette uniche nel loro genere o ricche di eleganti contrasti. Il particolare processo di colorazione, che avviene nell’impasto della carta, dona a questa carta autoadesiva un aspetto sofisticato ed elegante e consente di risolvere l’antiestetico problema del retro e dei bordi bianchi dell’etichetta.

Cotone Nero Felt si abbina a SH9020™, un adesivo acrilico permanente in grado di garantire all’industria del vino un’ottima adesione in condizioni critiche di umidità e resistenza in caso di sbalzi termici, oppure a SH6020 Plus™, un adesivo che consente di riposizionare un’etichetta applicata in modo errato entro qualche minuto dall’etichettatura.

Quest’innovativa carta, utilizzata per un’etichetta che è stata premiata ai prestigiosi Dieline Awards, offre possibilità creative inesplorate a tutti coloro che desiderano ispirare e innovare il mondo del labelling scegliendo materiali che rispettano l’ambiente ma che, al tempo stesso, sono in grado di catturare l’attenzione dei consumatori più esigenti.