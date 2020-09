Appuntamento confermato, in sicurezza, per il FlexoDay e BestInFlexo 2020

Il 17 e 18 novembre prossimi, sempre a Bologna, sono in programma i due principali eventi di ATIF: il premio alla qualità di stampa flessografica, BestInFlexo, con cui si celebrano gli stampatori e i prestampa e il convegno tecnico FlexoDay l’evento per eccellenza della community italiana e internazionale della flessografia.

“Non abbiamo mai messo in discussione la programmazione degli eventi, ma ci siamo interrogati a lungo sulle modalità di svolgimento degli stessi”, dichiara Marco Gambardella, Presidente ATIF, “concludendo che valesse la pena accogliere la sfida di un evento in presenza, seppure con le probabili limitazioni che ci saranno per la sicurezza di tutti, per non togliere agli addetti ai lavori la possibilità di vivere di persona le premiazioni e un momento di incontro dopo un lungo periodo di chiusura e contingentamento. In questo modo vogliamo dare anche un segnale positivo di ritorno alla normalità, con tutte le dovute accortezze, perché l’incertezza può fare più danni del lockdown stesso”.

ATIF segue con grande attenzione l’evoluzione della situazione in Italia e potrebbe valutare, qualora le richieste di partecipazione eccedessero le disponibilità della location, anche un supporto in streaming per chi dovesse “restare fuori”. Si stanno infatti definendo con la struttura i numeri massi consentiti per la partecipazione in presenza.

Gli eventi di ATIF seguiranno lo stesso format della scorsa edizione, quindi, martedì 17 una sessione pomeridiana del FlexoDay dedicata agli imprenditori, la cerimonia la sera del 17 e il 18 la seconda sessione con un taglio più tecnico.

Un ringraziamento particolare va alle aziende associate che, con grande coraggio e passione, anche quest’anno hanno voluto dimostrare da subito tutto il loro supporto: il Platinum sponsor Tesa, i Gold sponsor Digital Flex, I&C, Mavigrafica, Simonazzi, i Cocktail sponsor Soma e Tadam e i Silver sponsor BiesSse Tape Solutions, ETS International, ZDue, Ulmex Industrie System. Un ringraziamento speciale a Poplast il primo stampatore nella storia di ATIF che decide di supportare i nostri eventi e che sarà presente al FlexoDay con un proprio spazio.

A breve i partecipanti interessati potranno iscriversi all’evento, mentre restano ancora aperte le possibilità di sponsorizzare.