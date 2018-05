API Group svela le tendenze del packaging di lusso a Packaging Première

API GROUP specialista per il potenziamento del brand svelerà le ultime tendenze nel packaging di lusso, il nuovo Trends Folio 2018/19 sarà presentato in esclusiva alla fiera Packaging Premièr. API ha utilizzato la sua rete globale e gli esperti tecnici specializzati per identificare i principali trend creativi e mostrare come un uso intelligente di foils, laminati e ologrammi possa consentire ai (marchi) brands premium di capitalizzare sui cambiamenti del mercato nel prossimo anno.

E’ un’evoluzione del Trends Folio 2017/18, questa seconda edizione è stata progettata per incoraggiare l’innovazione in tutte le fasi dello sviluppo del prodotto, rendendolo (uno strumento indispensabile) uno strumento-must per proprietari, designers e stampatori di marchi.

I quattro principali driver di tendenza di quest’anno sono:

Neon Storm – prende ispirazione da fenomeni naturali, come esempio, i raggi del sole

Diamond Luxe: Racchiudere attraverso finiture e sfaccettature di diamanti il Luxury Brand

Primary Matrix: si concentra sulla manipolazione della luce attraverso finiture tecniche

Ethereal – utilizzando l’esclusiva tecnologia API Holonique ™ per creare tonalità e lustri morbidi. (tonalità delicate e prestigiose)

“Nel mercato competitivo odierno, è essenziale che i brand managers diano un identità ai propri marchi affinché catturino l’attenzione dei loro clienti. Il nostro Trends Folio consente ai designers ed ai proprietari di brand di creare un’esperienza coinvolgente e di garantire che i loro prodotti si differenzino dalla concorrenza in modo consistente “Packaging Première è il luogo perfetto per condividere questa visione e, speriamo che possa aiutare designers, stampatori e Brand Owners a capire il ruolo che queste tendenze possono svolgere nell’incrementare l’impatto del marchio nel 2018 e negli anni a seguire”, dice David Peters, Creative Development Manager di API Group.

Alla Packaging Première, API presenterà anche il suo Transmet™ film-free laminate, leader del settore, che consente ai brand di sviluppare finiture di packaging di lusso che sono sostenibili e riciclabili.

Responsabilizzare i brand per dare l’ultima impressione

I proprietari dei brands avranno anche la possibilità di vedere esempi del nuovo Cold Foil TA-Plus di API. Questa è la lamina a freddo più avanzata sul mercato, che offre dettagli eccezionalmente fini, la capacità di coprire grandi superfici di imballaggio ed un’eccezionale sovrastampabilità.

Il Trend Folio di API e un’ampia gamma di prodotti saranno esposti allo stand F70 alla fiera

Packaging Première dal 15 al 17 maggio. David e il team API saranno a disposizione per

presentare i Trends 18/19 e le innovazioni del packaging che hanno aiutato i principali marchi globali a raggiungere successo nelle vendite negli ultimi dodici mesi.