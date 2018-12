Aperte le iscrizioni per i premi internazionali “Sleeve Label 2019”

Sono aperte le iscrizioni per partecipare ai premi internazionali per le etichette sleeve AWA Alexander Watson, giunti al loro terzo anno e ormai divenuti un evento consolidato per l’industria delle sleeve.

I partecipanti a tutti i livelli della catena di fornitura del settore delle etichette sleeve termoretraibili ed estensibili possono presentare i loro lavori, dal fornitore del materiale al progettista fino all’utente finale/proprietario del marchio. Una categoria speciale premia un contributo ambientale particolarmente interessante e i giudici possono anche assegnare un premio “best in show” al lavoro più bello.

Le iscrizioni saranno accettate fino alla fine di febbraio 2019. I lavori saranno giudicati da un gruppo internazionale di esperti del settore; durante la conferenza ed esposizione internazionale sleeve AWA che si terrà ad Amsterdam, 1-2 aprile 2019, saranno annunciati i vincitori e ci sarà la cerimonia di consegna dei premi.

I moduli di iscrizione per i premi AWA sono reperibili sul sito di AWA: www.awa-bv.com