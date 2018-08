Antonio Maiorano nuovo Presidente ARGI

ARGI, Associazione Fornitori Industria Grafica, annuncia oggi il nuovo Presidente. L’Assemblea dei soci, riunita presso la sede di Heidelberg a Ospiate di Bollate, ha eletto Antonio Maiorano, HP Indigo & PwP Italy Country Business Manager di HP Italy, nuovo Presidente fino al 2020. Succede a Roberto Levi, CEO di Printgraph, che aveva già annunciato la propria intenzione di recedere dalla carica successivamente a Print4All.

Non cambia invece la squadra che sosterrà il nuovo Presidente dovrà guidare: Antonio De Serio (Agfa Graphics), Maurizio Ronzoni (Canon Italia), Andrea Basso (Fujifilm), Alberto Mazzoleni (Heidelberg Italia), Bruno Zaghis (Imaf), Silvano Bianchi (Komori Italia), Massimiliano Veronesi (manroland), Giorgio Bavuso (Ricoh Italia), Marco Camerucci (Technotrans) e lo stesso Roberto Levi che resta parte integrante del Board di ARGI.

Una nomina, quella di Antonio Maiorano, nel segno della continuità ma con il desiderio di non accontentarsi dei traguardi raggiunti durante la presidenza di Roberto Levi. Il successo di Print4All, fiera di cui ARGI è comproprietaria, deve essere coltivato in vista della successiva edizione; l’innovativo Progetto Scuole – che ARGI porta avanti da anni e che annovera iniziative quali le Olimpiadi della Stampa – non ha certo esaurito le proprie potenzialità; l’Osservatorio ARGI, che ogni anno restituisce una fotografia del mercato dell’industria grafica, può ulteriormente ampliare il proprio spettro.

I soci hanno ringraziato il Presidente uscente Roberto Levi con un lungo applauso, esprimendo gratitudine e soddisfazione per il suo operato e la sua guida che ha permesso all’Associazione di continuare a crescere e di accreditarsi vieppiù come punto di riferimento nel mercato.

“La mia Presidenza è stata una corsa a perdifiato per cercare di assolvere il compito assegnatomi e per esprimere la vision e la mission di ARGI in tutti gli ambiti: etico, tecnico-professionale, didattico, divulgativo. Ci ho provato con entusiasmo e l’obiettivo di fare qualcosa di utile per la nostra associazione, per la comunità del mercato, per gli operatori”, dice Roberto Levi , “In questi quattro anni ho avuto la fortuna di avere con me in Consiglio Direttivo amici che non si sono mai risparmiati. Abbiamo fatto tante cose insieme e sono convinto che la nuova Presidenza, insieme al Direttivo, saprà vincere le ulteriori sfide.”

ARGI dà il benvenuto al nuovo Presidente, augurandogli un buon lavoro per la durata del suo mandato.

*Classe 1965, Antonio Maiorano vanta un’esperienza di vendita ventennale in diversi mercati, sia in ambito di canale (rivenditori e distributori) sia nell’ambito del segmento Corporate/Enterprise. Per tre anni ha altresì lavorato nel segmento MID Market, in ambito PC e Server. Prima di approdare in HP nel 1996, aveva lavorato in Siemens e successivamente in Compaq.

“Sono molto emozionato e felice di questo incarico”, ha dichiarato Maiorano. “L’Assemblea si è espressa in una logica di alternanza di rappresentatività alla guida dell’associazione tra i diversi settori merceologici che compongono la base associativa e questo dimostra equilibrio e lungimiranza. Manterrò il piano strategico che insieme agli amici del Direttivo abbiamo più volte condiviso, cioè una continua crescita di ARGI in tutti i segmenti che rappresentano l’offerta di prodotti e servizi dedicati al mercato nazionale dell’industria grafica, con la volontà di cooperare con tutte le forze positive che il nostro Paese esprime nel settore grafico.”