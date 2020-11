Annunciati i vincitori del concorso ‘Durst RSC Label Masters’

I lavori selezionati dal programma RSC Label Masters Awards organizzato da Durst, diventeranno parte integrante del Customer Experience Center presso la sede aziendale di Bressanone. I vincitori sono stati annunciati nell’ambito del primo Virtual Digital Day di Durst’s Label & Packaging che ha fornito approfondimenti sulla nuova piattaforma Tau RSC, le soluzioni di stampa, gli inchiostri, i software e altre novità.

Wagner Prestige Labels australiana ha conquistato il primo premio nella categoria RSC COMBINATION PRINT per la sua etichetta TRUCE Wine of Australia, mentre la cinese Shandong Golden Realm Industrial Company si è classificata seconda e LabelPrint OÜ, con sede in Estonia, terza. La categoria 100% RSC PRINT è stata vinta da Shanghai Yingcai Printing Co Ltd, in Cina, per il suo lavoro Qing Ping Yue. Il secondo classificato è stato LabelPrint OÜ, Pyrotec del Sud Africa il terzo.

Insieme a partner e clienti, gli esperti del segmento Label & Flexible Packaging di Durst hanno fornito aggiornamenti sugli ultimi sviluppi e un’esperienza della nuova piattaforma Tau RSC, sulle soluzioni di stampa e degli inchiostri. Gli argomenti hanno riguardato i progressi del beta test Tau RSCi, le soluzioni Durst RSC Low Migration e la produzione di etichette ibride con la nuova OMET XJet con tecnologia Durst. Protagonisti dell’evento anche la finitura digitale e mid-web con una soluzione ABG, che entrerà in funzione anche nel Customer Experience Center di Durst.

“Tau RSC è una vera rivoluzione per noi come azienda e per tutti i nostri clienti, perciò li abbiamo sfidati a prendere parte ai premi Durst RSC Label Masters. Abbiamo ricevuto un numero impressionante di lavori. Sono stati tutti davvero stimolanti, rendendo difficile per i giudici scegliere i vincitori; da quando la piattaforma Durst Tau RSC è stata lanciata poco più di tre anni fa, abbiamo realizzato oltre 100 installazioni in tutto il mondo in meno di 3 anni, ciò dimostra che le nostre soluzioni di stampa sono state accolte molto bene dal mercato e non vediamo l’ora che arrivi il futuro nonostante questi tempi incerti per tutti”, ha detto Helmuth Munter, Segment Manager, Label & Flexible Packaging di Durst.