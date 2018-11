Ancor più flessibilità sulla OMET X6 grazie alle nuove soluzioni adottate

Soluzioni su misura per ogni necessità. OMET è specializzata nella progettazione di soluzioni personalizzate: un importante esempio è la possibilità di posizionare il gruppo serigrafico rotativo sui binari anziché all’interno della stazione stampa: questa soluzione consente allo stampatore di ottenere numerosi vantaggi tra cui evitare di perdere un colore tra i gruppi stampa e risparmiare sull’ingombro.

Gli stampatori che realizzano etichette complesse e a rilievo hanno necessità di utilizzare tutti i colori previsti dalla configurazione della macchina, aggiungendo il gruppo serigrafico come gruppo stampa supplementare. Posizionandolo sui binari si evita la perdita di una stazione che può essere utilizzata per la stampa flexo, e si ottiene un minor ingombro della macchina all’interno dell’officina, spingendo verso lo sviluppo in altezza della macchina piuttosto che in lunghezza.

Il gruppo serigrafico è completamente indipendente, sia dal punto di vista della motorizzazione sia a livello elettronico; ha al suo interno un tamburo raffreddato di contrasto e una lampada. E’ posizionabile ovunque all’interno del percorso della macchina, anche prima o dopo altri gruppi come l’hot foil o il cold foil: sono stati impostati dei sistemi di scambio sui binari che permettono di invertire le posizioni con un’operazione semplice senza smontaggi, utilizzo di paranchi o altri dispositivi.

Questo è solo un esempio di una soluzione sviluppata in collaborazione con il cliente per risolvere specifiche esigenze con l’obiettivo di essere maggiormente competitivi. Macchine sviluppate con configurazioni personalizzate per i clienti portano importanti vantaggi agli stampatori, soprattutto in un contesto di mercato particolarmente competitivo come quello attuale.