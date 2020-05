Anche nei momenti difficili dobbiamo festeggiare: buon compleanno Miraclon

Di Chris Payne, CEO di Miraclon

Quello che stiamo vivendo è un periodo movimentato per il nostro lavoro e per le nostre famiglie, ma per noi è importante festeggiare gli avvenimenti importanti. Questo mese Miraclon compie un anno e gli ultimi 12 mesi ci hanno regalato così tanto di cui essere grati…

Ce l’abbiamo fatta. Abbiamo raggiunto il traguardo del nostro primo compleanno e anche se questa ricorrenza non poteva capitare in un momento più inusuale, dobbiamo ricordarci di celebrare i risultati. Soprattutto adesso. Di fronte a tempi di cambiamento e incertezza, riunirsi per rendere omaggio ai successi ottenuti può essere un toccasana per il benessere e il morale.

Abbiamo tanto da festeggiare

A partire dal 9 aprile 2019, il giorno in cui Miraclon ha iniziato a operare sul mercato concentrandosi in modo particolare sul settore flessografico e sulle sue potenzialità, abbiamo preso parte a un viaggio straordinario.

Siamo estremamente orgogliosi della tecnologia KODAK FLEXCEL NX, che nell’ultimo decennio è stata sviluppata e innovata dal nostro personale aiutando i nostri clienti a trasformare le loro attività. Inoltre, ci riteniamo fortunati perché facciamo parte di un settore di cui siamo appassionati e di una comunità professionale che ammiriamo e con cui abbiamo così tanto in comune. Per non parlare del fatto che siamo stati in grado di incanalare quella passione, quella ammirazione e quell’energia costruendo un’azienda del tutto nuova con un’agilità e un’ambizione rinnovate, un’azienda che ci permette di unirci ai nostri clienti e partner per raggiungere un unico obbiettivo: trasformare la flessografia.

In questo momento abbiamo molto di cui essere grati.

Innanzitutto, i nostri clienti che sono stati al nostro fianco durante il viaggio di quest’ultimo anno supportandoci mentre, forti della nostra esperienza e delle nostre conoscenze, abbiamo posto le fondamenta per costruire qualcosa di nuovo. Inoltre, più recentemente, le persone attive in tutte le aziende,compresa la nostra, che stanno dimostrando un tale impegno e una tale resilienza in un momento di necessità globale lavorando sodo nelle fabbriche di tutto il mondo per supportare la filiera alimentare e sanitaria. La nostra potrebbe non essere la prima “attività commerciale essenziale” che viene in mente se non si è strettamente a contatto con questo settore, ma tutti noi invece sappiamo quanto sia vitale.

Inoltre sono sorpreso, incoraggiato e impressionato positivamente dall’innovazione e dall’inventiva dei nostri clienti, disposti a compiere uno sforzo in più in queste circostanze difficili e trovare modi per fare la differenza nella nostra battaglia mondiale contro il Covid-19. Ne è un esempio iFlexo in Colombia che realizza mascherine chirurgiche con la pellicola di copertura per le lastre FLEXCEL NX e chiede al resto dei clienti della regione di inviare loro i rifiuti delle pellicole di copertura in modo che possa aumentare la produzione. Anche Inflex, a Santiago, in Cile che a sua volta produce mascherine a partire dalla pellicola di copertura per le lastre FLEXCEL NX e le dona a un ospedale locale della città. A tutti questi individui va tutta la nostra gratitudine e molto altro ancora.

I momenti salienti di quest’anno

Anche se a volte può sembrare un controsenso, noi continuiamo a festeggiare. Festeggiamo per la fiducia che i nostri clienti hanno dimostrato nel nostro team nell’ultimo decennio permettendoci di arrivare al punto di poter creare Miraclon. Festeggiamo per quanto è radicata la storia che condividiamo, uniti da un prodotto che rappresenta la punta di diamante del suo settore. E festeggiamo per il fatto che possiamo lavorare con la consapevolezza che la nostra scienza dell’imaging continuerà a guidare la qualità per i nostri clienti apportando benefici alle loro attività e aiutandoli a raggiungere risultati incredibili.

Grazie a tutti questi fattori, durante il nostro primo anno la nostra azienda ha prosperato. Non solo abbiamo completato con successo la transizione a Miraclon, ma stiamo fornendo ancora più piastre a un portafoglio di clienti che sta continuando a incrementare volumi di vendita sta creando nuove attività con diversi marchi importanti. Abbiamo continuato a installare i FLEXCEL NX Systems, prodotti leader del settore, in ogni regione del mondo ed è stata messa in funzione la nostra nuova linea di produzione delle piastre nell’Oklahoma. Si sono tenuti i nostri inaugurali Global Flexo Innovation Awards con cui abbiamo reso omaggio a 12 aziende di tutto il mondo e abbiamo dato il benvenuto nel team a oltre 60 nuovi dipendenti.

Abbiamo avuto la nostra prima apparizione pubblica come azienda, presso LabelExpo a Bruxelles, ai tempi in cui si poteva tenere una grande riunione del settore senza pensarci due volte. Le conversazioni che abbiamo tenuto in quella occasione, con clienti di lunga data e nuovi, sono state entusiasmanti e incoraggianti già allora, ma ripensandoci ora che percorriamo questo terreno instabile, l’idea che fornitori di servizi di stampa possano riunirsi per condividere apertamente le loro speranze e le loro preoccupazioni per un settore della stampa in evoluzione, sembra davvero speciale. Non vediamo l’ora di ripetere quell’esperienza e i nostri sguardi sono puntati con risolutezza alla fiera Drupa 2021.

Continuiamo a soddisfare le richieste

L’epidemia di Covid-19 sta rendendo la vita impegnativa per i nostri partner, colleghi, famiglie e amici di tutto il mondo. Stiamo facendo tutto il possibile per offrire un aiuto adattando le nostre pratiche di lavoro e implementando delle misure per supportare tutte le persone che per noi sono importanti. Tra i nostri sforzi annoveriamo anche il nostro impegno nell’aiutare i fornitori di servizi di stampa flessografica a soddisfare improvvise richieste extra mobilitando prodotti e team tecnici per garantire il corretto funzionamento delle operazioni dei nostri clienti. Stiamo anche lavorando sodo per mantenere tutti al sicuro durante questo processo.

Abbiamo iniziato un nuovo decennio solo da pochi mesi. Questo è il momento di guardare avanti con speranza, come parte di una comunità solidale impegnata a collaborare per affrontare qualsiasi situazione che ci tiene in serbo il futuro. Perché qualunque siano le sfide, avremo sempre un futuro di possibilità su cui concentrarci.

Non vedo l’ora di scoprire quali saranno i successi a cui ripenseremo tra un anno, quando festeggeremo il secondo compleanno di Miraclon. Nel frattempo, continuiamo a promuovere la flessografia e tutte le sue potenzialità. Insieme.