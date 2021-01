Anche Gipea aderisce a Celab Europe

Durante l’ultima riunione del Comitato Direttivo Gipea, tenutasi lo scorso 17 dicembre, è stata approvata all’unanimità la partecipazione del Gruppo al progetto CELAB Europe. Gipea diventa quindi nel 2021 sostenitore CELAB sovvenzionandone le attività con un contributo di €5.000.

L’iniziativa europea, promossa da Finat e iscritta all’interno di un quadro operativo di filiera a livello globale, nasce dalla volontà del mondo industriale di costruire un’economia circolare per i materiali di produzione e scarto del comparto delle etichette autoadesive. Lo scopo è quello di elaborare soluzioni circolari per aiutare le aziende a raccogliere e riciclare i principali scarti nel processo di produzione delle etichette (liner e rifilo), con l’obiettivo di raggiungere una percentuale di riciclo almeno del 75% entro il 2025.

La costruzione del business model circolare seguirà 3 principali linee strategiche:

1) Sviluppare soluzioni economicamente efficienti, continuando a lavorare verso l’opzione più favorevole a livello ambientale;

2) Fondare un’organizzazione che rappresenti la value chain delle etichette autoadesive che

guidi il processo di circolarizzazione in allineamento con i tempi e le richieste legislative

istituzionali, senza perdere di vista le necessità dei clienti;

3) Utilizzare il know-how e le sinergie della value chain per trovare collettivamente soluzioni avanzate di riciclo sia per lo stampatore di etichette (rifilo) che per l’utilizzatore finale (liner).