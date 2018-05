Amelio Cecchini è il nuovo Presidente di Comieco

Si è svolta lo scorso 8 maggio l’Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Consorziati di Comieco che, dopo aver approvato il Bilancio consuntivo 2017, il Piano specifico di prevenzione e il Piano attività e budget 2018, ha eletto i nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione in carica per il prossimo triennio.

Il CDA neo eletto ha ringraziato per l’attività svolta il Presidente uscente Piero Attoma e il Vice Presidente uscente Ignazio Capuano e ha nominato nuovo Presidente Amelio Cecchini e nuovo Vice Presidente Michele Bianchi.

Di seguito la composizione del CdA eletto.

Categoria “Produttori”:

Michele Bianchi, Andrea Bortoli, Alessandro Castelletti, Giancarlo Giacomin, Alberto Marchi;

Categoria “Trasformatori”:

Emilio Albertini, Antonio Bellè, Amelio Cecchini, Michele Mastrobuono, Silvio Pascolini;

Categoria “Riciclatori e/o Recuperatori” sottocategoria lett. m):

Fabio Montinaro, Roberto Romiti, Enzo Scalia, Andrea Trevisan;

sottocategoria lett. l), n), o):

Stefano Benini.

Fa parte del CDA eletto anche il Collegio dei Revisori composto da Alessia Bastiani, Luigi Reale, Sergio Montedoro; confermato il Direttore Generale Carlo Montalbetti

—Amelio Cecchini è stato prima General Manager poi Amministratore Delegato degli stabilimenti italiani della SCA Packaging Italia, azienda per la quale è stato anche responsabile per il Sud Europa e Presidente del Consiglio di Amministrazione. È stato rappresentante dell’Associazione di riferimento GIFCO, Gruppo Italiano Fabbricanti Cartone Ondulato, operante all’interno di Assografici, nonché suo rappresentante nel CdA della FEFCO (Federazione Europea di riferimento). Ha collaborato alla creazione di Bestack, Consorzio senza scopo di lucro per la promozione e il sostegno degli imballaggi in cartone ondulato, di cui è stato membro del consiglio direttivo. Oggi ricopre l’incarico di Direttore Generale e Consigliere Delegato della Antonio Sada & Figli Spa, Presidente del GIFCO e rappresentante nel board della Federazione Europea FEFCO.

Michele Bianchi, ha iniziato la sua carriera professionale nel settore del packaging nell’azienda svedese SCA Packaging presso lo stabilimento di Lucca per la quale ha ricoperto vari ruoli di responsabilità, da responsabile tecnologico a manager di produzione a responsabile marketing. Successivamente ha ricoperto ruoli di vertice presso la DS Smith Paper dove è stato direttore vendite e consigliere delegato. Attualmente ricopre l’incarico di amministratore delegato di RdM Group., azienda leader italiana nella produzione di cartone ricavato da materiale riciclato. Già consigliere di Comieco è membro del comitato consultivo di Assocarta, di CEPI Cartonboard e di ProCarton.