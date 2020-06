Alliance for Beverage Cartons (Ace Europe) nuovo socio aggregato di Assografici

Ace Europe, the Alliance for Beverage Cartons and the Environment, diventa socio aggregato di Assografici, l’associazione confindustriale delle imprese grafiche, cartotecniche e trasformatrici, e stabilisce la sua sede operativa italiana in Piazza Castello 28 a Milano.

“Siamo lieti che Ace abbia scelto di operare in Italia in partnership con Assografici. Sono certo che il coordinamento e le sinergie tra le due organizzazioni produrranno utili risultati per un comparto che annovera importanti aziende”, dichiara Emilio Albertini, Presidente di Assografici.

“Lo stretto coordinamento con Assografici e lo sviluppo di azioni congiunte all’interno del Sistema confindustriale ci consentirà di tutelare al meglio gli interessi del comparto che rappresentiamo e di promuovere in modo efficace la sostenibilità del packaging”, sottolinea Annick Carpentier, General Manager ACE Europe.