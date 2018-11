ALL4PACK Paris: 4 giorni dedicati al packaging e non solo…

ALL4PACK Paris, l’appuntamento internazionale ed imperdibile dell’imballaggio e dell’intralogistica, presenta per l’edizione 2018 numerosi momenti forti ed un programma ricco di eventi per favorire le sinergie tra espositori e visitatori.

Il programma dei 4 giorni del salone risponde ai mutamenti in atto del mercato, guidati dai nuovi bisogni del commercio omnicanale BtoC e BtoB, dalle opportunità offerte dall’industria 4.0 e dalle esigenze legislative e ambientale.

ALL4PACK Paris 2018, che riunisce 1350 espositori e circa 80.000 operatori, propone scambi, presentazioni e innovazioni, tutte ispirate alla creatività. Il tutto ben riassunto dal nuovo slogan del salone: « Share your creativity ! ».

Grazie alla sua offerta completa – packaging + processing + printing + logistics – il salone rafforza il proprio posizionamento nella zona Europa e Africa.

EVENTI COLLATERALI E SPAZI AL SERVIZIO DEL BUSINESS E DELLA CREATIVITA’

ALL4PACK Creative Lounge – (Pad. 7)

Fonte d’ispirazione, prospettico e creativo, ALL4PACK Creative Lounge è un luogo conviviale dedicato alle innovazioni, alle sfide della professione e alle tendenze che caratterizzano il settore oggi e che ne tracciano il futuro.

Un nuovo spazio accoglie una selezione di prodotti creativi, decodificati da Creapills1, e riuniti intorno a 5 tematiche prioritarie :

→ Nuove alternative nei materiali

→ Soluzioni per un packaging omnicanale e l’ecommerce

→ Innovazioni per imballaggi sostenibili e sicuri

→ Soluzioni per la trasformazione digitale delle imprese e la logistica

→ Stampa per applicazioni speciali

(1) Media francofono, punto di riferimento delle idee creative e con una community di oltre 2 milioni di persone. Creapills si è unito a ALL4PACK per identificare e presentare le innovazioni più creative negli universi del packaging, dell’etichettatura, dell’handling e della logistica.

Autentico spazio di decodifica e di confronto, ALL4PACK Creative Lounge presenta inoltre una selezione di prodotti e servizi premiati nell’ambito di concorsi internazionali, dall’imballaggio all’intralogistica. Questo spazio consente di far scoprire i prodotti premiati di:

ALL4PACK INNOVATION

Le innovazioni più ragguardevoli presentate dagli espositori al posto d’onore ! I vincitori degli “Innovation Awards”, selezionati dal Comitato « Pack Experts » del salone, sono esposti quest’anno all’interno della Creative Lounge : un albo d’oro imperdibile da scoprire.

NOVITA’ 2018 : un premio “colpo di fulmine” sarà attribuito alla start up che presenterà la soluzione più innovativa.

SIAL INNOVATION

ALL4PACK Paris accoglie, per la prima volta, l’evento imperdibile di SIAL Paris 2018 : SIAL Innovation. Sempre nella Creative Lounge, sarà esposta una selezione di prodotti 100% innovativi, 100% packaging, provenienti dalle nuove tendenze alimentari internazionali e premiati da una giuria di esperti.

PACK THE FUTURE

ALL4PACK Paris accoglie la 4ᵃ edizione di « Pack the Future – The Sustainable Plastic Packaging Award » .

Questo concorso di portata europea ha la finalità di promuovere il potenziale creativo ed innovativo delle imprese del settore degli imballaggi plastici e flessibili.

GOUDEN NOOT

La 29ᵃ edizione di Gouden Noot, organizzata da NVC Netherlands, sarà presente all’interno della Creative Lounge con i 10 prodotti finalisti ed il vincitore del concorso. Ogni partecipante è valutato per il grado d’innovazione dell’imballaggio in senso largo.



ALL4PACK LIVE (Pad. 7)

Il nuovo main stage del salone metterà in evidenza gli argomenti emblematici della filiera ed accoglierà conferenze, dibattiti, keynote, interviste e premiazioni !

Il programma tratterà circa una trentina di tematiche destinate alle differenti tipologie di visitatori, tra cui:

– L’imballaggio all’alba della sua rivoluzione

– L’e-commerce scompagina i codici del packaging?

– Stampa 3D e stampa digitale per packaging su misura

– La robotizzazione per tutti

– Il riciclo degli imballaggi di domani e le sfide specifiche delle plastiche

– IOT e Blockchain, nuovi pilastri della supply-chain

– Il processo di produzione degli imballaggi, le innovazioni di rottura “made in France”

– L’imballaggio di domani – L’Odissea del pack

– Serializzazione sostenibile e eco-progettazione per imballaggi farmaceutici innovativi

– Sicurezza informatica nel packaging e intralogistica 4.0

ALL4PACK STARTUPS LAB (Pad. 7)

ALL4PACK Paris si unisce alla french Fab. Autentico incubatore, ALL4PACK Startups Lab mette sotto i riflettori il dinamismo industriale della filiera dell’imballaggio e dell’intralogistica e valorizza le innovazioni delle giovani imprese.

Riunite in un unico spazio, saranno presenti più di 15 start up che proporranno interventi dal vivo per far scoprire le proprie innovazioni.

Start up già iscritte :

DO EAT

Glancy 3D

HARSOLIYA EXIM PRIVATE LIMITED

InUse

LIVING PACKETS France

MC ROBOTICS

Packitoo

PROGLOVE

USITAB

WING

GLI EVENTI ORGANIZZATI DAI PARTNER

LA VIRTUAL ZONE by GEPPIA (Pad. 6)

GEPPIA ed i suoi partner propongono ai visitatori un’esperienza unica che valorizzerà l’offerta dei costruttori francesi di macchinari ed i loro partner internazionali per mettere in luce le loro innovazioni tecnologiche e know how :

– Una vetrina virtuale delle attrezzature grazie ad un’applicazione di realtà mista/aumentata

– Un punto d’incontro per i partner che accompagnano le imprese nel percorso verso l’export: ADEPTA/Business France

– Un Virtual Tour

PACK THE FUTURE: IL CONCORSO DELLE IMPRESE DELL’IMBALLAGGIO PLASTICO E FLESSIBILE

(Pad. 7)

Questa competizione di rilevanza europea è il risultato di una cooperazione tra due associazioni professionali : ELIPSO – che riunisce le imprese dell’imballaggio plastico e flessibile in Francia – e IK Industrievereinigung, il suo omologo tedesco. La giuria, composta da consulenti, giornalisti, scienziati, professori ed esperti dell’imballaggio, ha finalizzato la lista dei premiati per questa 4ᵃ edizione del concorso. Le categorie premiate:

– Ecodesign

– Protezione del prodotto

– Benefici Sociali

– Lotta allo spreco

L’annuncio dei premiati di Pack the Future 2018 e la cerimonia di consegna dei premi avranno luogo il 27 Novembre sullo spazio ALL4PACK Live, Pad. 7

CONFERENZA PETNOLOGY EUROPE 2018

Il 26 e 27 Novembre 2018, ALL4PACK Paris accoglierà, per la prima volta in Francia, la 22ᵃ conferenza PETnology. Dal preforma a tappi, sistemi di chiusura, bottiglie, flaconi, etichette e pellicole, tutti i tipi di imballaggio saranno presenti*. Dai fornitori di materie prime agli operatori del riciclo passando per i costruttori di imballaggi ed i committenti, l’appuntamento riunirà tutti gli attori della filiera, intorno ad alcuni temi prioritari:

– Il materiale circolare perfetto

– Le tendenze del mercato

– Le tecnologie in un ambiente concorrenziale

– Sviluppo sostenibile, tappi attaccati e imballaggi

*Fino all’apertura del salone, il programma è soggetto a modifica.

I « BUSINESS MEETINGS » ED IL NUOVO « PROGRAMMA TOP BUYERS »

I « BUSINESS MEETINGS »

Forte del successo dell’edizione 2016, ALL4PACK ripropone il suo programma di « business Meetings » per la prossima edizione. Questo servizio, offerto a espositori, compratori, decision maker francesi ed internazionali, ma anche a start up e giornalisti, permette di programmare in anticipo appuntamenti mirati grazie ad una piattaforma di matchmaking e ad un’assistenza professionale e personalizzata prima e durante il salone.

IL « TOP BUYERS CLUB »

Questo nuovo programma permette ai grandi buyer con un progetto d’acquisto di organizzare in anticipo la propria agenda di appuntamenti, di ricevere in anteprima ed in maniera esclusiva informazioni sul salone ed il mercato, nonché un accompagnamento privilegiato. Un autentico acceleratore del business, in grado di dinamizzare il network dei professionisti permettendo loro di risparmiare tempo.



Appuntamento dal 26 al 29 novembre 2018 a Paris Nord Villepinte