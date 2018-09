Alfa srl: nuova linea di produzione per etichette BOBST M5X

Alfa srl, azienda marchigiana specializzata nella produzione etichette ha scelto la flessibilità e l’affidabilità della tecnologia BOBST per aumentare la propria capacità produttiva. Una linea di produzione flexo UV M5X in fascia 430 mm con unità multi-processo in linea per la nobilitazione e la fustellatura di etichette, è entrata in produzione nel mese di giugno 2018 nello stabilimento dell’azienda situato a Lucrezia di Cartoceto, in provincia di Pesaro-Urbino.

Alfa è una solida realtà imprenditoriale italiana che fa capo ad Alfonso Amoruso, il titolare che ha una chiara visione delle potenzialità della sua azienda e dell’evoluzione del mercato delle etichette, con cui si confronta con strategie adeguate e con l’utilizzo di tecnologie all’avanguardia.

“Specializzazione, prodotti ad alto valore aggiunto e un know-how consolidato in quasi 35 anni di attività e di crescita sono i nostri punti forti” spiega Alfonso Amoruso “Così come l’aggiornamento e il miglioramento continuo degli impianti e dei processi, da sempre parte della mission aziendale”.

Ne è un esempio l’acquisto della M5X, macchina lanciata a settembre 2017 in occasione di Labelexpo Europe, che Alfa è stata la prima azienda a installare in Italia.

La nuova macchina M5X di Alfa presenta un configurazione a 10 colori ed è un concentrato di alta tecnologia per la produzione in linea, in un singolo passaggio, di etichette ad alto valore aggiunto. L’assetto macchina e relative dotazioni, che includono la possibilità di oro a freddo, stampa su colla, etichette multi-pagina, serigrafia rotativa e fustellatura a più stazioni, rispecchiano la ricerca di prodotti sempre più tecnici di cui sta crescendo notevolmente la richiesta da parte dei clienti di Alfa.

Le etichette multipagina sono sempre più popolari in quanto soluzione in grado di veicolare un’enorme quantità di informazioni pur occupando lo spazio di un’etichetta tradizionale. A seconda del settore di riferimento delle applicazioni, che spaziano dal campo farmaceutico/medicale alle promozioni sui prodotti di largo consumo alimentari e non, la linea di produzione deve essere equipaggiata con dispositivi e funzioni in grado di soddisfare requisiti specifici. Per esempio tecniche di anticontraffazione con uso di inchiostri di sicurezza, nobilitazioni come laccatura, doratura, che ne migliorino l’attrattiva sullo scaffale, e un processo produttivo efficiente di lotti di dimensioni diverse in tante varianti.

La flessibilità di configurazione è appunto una caratteristica distintiva delle macchine flessografiche in linea BOBST, sia dal punto di vista dei substrati trattati – carta, film, cartoncino – sia delle opzioni di personalizzazione. Una flessibilità che si coniuga con la massima efficienza operativa e un controllo di registro accuratissimo.

Si tratta di caratteristiche già note ed apprezzate da Alfa nel cui stabilimento sono in funzione altre due linee di stampa e trasformazione BOBST a fascia stretta flexo UV in linea, che hanno dato peso alla scelta della M5X.

“Investiamo in impianti scelti per la loro flessibilità produttiva e per il risultato qualitativo che garantiamo ai nostri clienti. La precisione del controllo automatico di registro del sistema PrintTutor della M5X è eccellente, anche i cambi lavoro sono molto rapidi e stampiamo con efficienza lavori con tirature di lunghezze diverse” dichiara Alfonso Amoruso.

Inoltre la predisposizione della macchina per la connettività in stabilimento in chiave Industria 4.0 si inserisce perfettamente nell’architettura di automazione e controllo produzione di Alfa.

Grazie all’ampia e diversificata dotazione tecnologica e alla decennale esperienza di tutti i componenti della parte grafica e della stampa, Alfa offre ai propri clienti un sevizio completo dallo sviluppo dell’artwork all’uscita in bobina di etichette autoadesive, multipagina, sleeve termoretraibili e poliaccoppiati per bustine monodose. Realizzata utilizzando esclusivamente inchiostri a bassa migrazione, la produzione è principalmente destinata al mercato italiano.