Aldo Peretti eletto vice presidente Comitato Fiere Industria (CFI)

Il presidente di Acimga, Aldo Peretti, è stato eletto vice presidente del Comitato Fiere Industria (CFI). La nomina è avvenuta nell’ambito del rinnovo delle cariche sociali, durante l’Assemblea dello scorso 15 luglio.

Il CFI è l’Associazione degli Organizzatori fieristici che operano nell’ambito dell’Industria italiana, è associato a Confindustria e ne segue regole e codice etico.

“Consideriamo questa nomina un riconoscimento per il lavoro svolto da Acimga nel campo dell’internazionalizzazione, con il fondamentale supporto dei soci. Il settore dell’industria delle macchine per il printing, il packaging e il converting è una nicchia rispetto agli altri ambiti della meccanica strumentale, ma è ad altissimo valore aggiunto e con una grande propensione all’export. Nel 2018 il 64% del nostro fatturato si è concretizzato grazie alle esportazioni. Nell’ambito fieristico, le sinergie sono importanti e vincenti, come testimoniato dalla prima edizione di Print4All, una formula vincente che sarà ripetuta dal 4 al 7 maggio 2021. Crediamo di poter portare il nostro contributo a un’associazione come CFI, creando ulteriori e positive sinergie per promuovere le eccellenze della meccanica strumentale italiana”.