Al via Packaging Première Collection Digital Edition: appuntamento dedicato al packaging d’eccellenza

Parte oggi l’edizione digitale di Packaging Première Collection, in programma fino al 12 novembre

Dare un nuovo slancio al settore, mettendo in risalto l’eccellenza produttiva nel packaging di cosmetici e profumi, fine food, wine & spirits, moda, accessori e gioielleria: queste le premesse che hanno ispirato l’ideazione di Packaging Première Collection, un appuntamento esclusivo che coinvolge un selezionato numero di espositori che si occupano di packaging a livello di materie prime e lavorazioni intermedie, prodotti, complementi, guarnizioni e servizi.

Originariamente previsto in forma fisica negli incantevoli spazi del Padiglione d’Arte Contemporanea di Milano, a seguito delle misure restrittive messe in campo per cercare di contenere l’emergenza sanitaria, Packaging Première Collection si trasforma in un appuntamento digitale della durata di quattro giorni, ognuno dei quali dedicato a uno specifico settore di utilizzo: si parte il 9 novembre con il packaging nei profumi e nella cosmesi, mentre il 10 novembre sarà dedicato a profumi e cosmetici, fashion, accessori e gioielleria; mercoledì 11 novembre il focus sarà wine & spirits, profumi e cosmetici e giovedì 12 novembre, nel pomeriggio, l’attenzione sarà rivolta all’ambito food.

Ogni giornata prevede una breve presentazione di ciascun espositore – in cui verranno messe in risalto le novità di prodotto – seguita da un panel di discussione su temi di grande attualità e importanza quali la sostenibilità, l’innovazione e le trasformazioni del packaging.

Tra gli espositori troviamo: Inca, Fedrigoni, Autajon Packaging Milano, H. Bohlmeier & co, Heinz-Glas, Vimer, Cavallini, B-Lab, IDP Intl. Direct Packaging, Rissmann, Molteniglass, Maggioni Type, Baralan, Arconvert, Commer Carta, Pack Milano.

La mattina di giovedì 12 novembre, dalle ore 10 alle 11.15 circa, si terrà invece un webinar sugli shopper dal titolo “Gli shopper in equilibrio tra estetica, prestazioni e green”. Con la partecipazione di Manuela Della Foglia (Responsabile mercato italiano settore fine-packaging IDP Group), Evelio Mattos (Art Director IDP Intl. Direct Packaging) e Valentina Ascione (Co-Founder di Studio Ascionemagro), vuole essere un momento di approfondimento dedicato a un componente essenziale del packaging, che promuove il marchio dell’azienda e ne spiega la filosofia; molto di più di un semplice sacchetto, diventa un oggetto riutilizzabile nel quotidiano.

Packaging Première Collection Digital Edition vedrà l’intervento, nel corso delle diverse giornate, di ospiti illustri quali: Diletta Tonatto – CEO Tonatto Profumi, Claudio Stefani Giusti – CEO di Acetaia Giuseppe Giusti, Eleonora Boccalatte – Creative Director di Leonori Gioielli e Sara Appiani – Sourcing Manager Retail L’Oréal Italia.

“In tutti questi mesi abbiamo pensato a come contribuire in maniera concreta alla ripartenza del settore del packaging deluxe e Packaging Première Collection è stata la risposta. Inizialmente programmata in forma fisica, è stata rivisitata in chiave digital, senza perdere quell’allure selettiva ed esclusiva che connota questo appuntamento, un vero e proprio best-of delle aziende che rappresentano il top in termini di produzione, lavorazioni e servizi. Il perdurare di questa situazione critica ha rivoluzionato il settore, che si è rapidamente adeguato al cambiamento, proponendo attività virtuali nella speranza di poter tornare presto alla normalità”, ha dichiarato Pier Paolo Ponchia, Founder e Director di Packaging Première.

Per assistere a Packaging Première Collection è necessario registrarsi al seguente link: REGISTRAZIONE e scegliere dal menu a tendina la sessione di interesse.