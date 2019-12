Acis Academy: chiuso il primo ciclo dei corsi di formazione, ora si pensa già al futuro

Si è concluso alla fine di novembre il primo ciclo di ACIS Academy, un percorso di formazione tecnico-professionale e manageriale organizzato dall’Associazione Italiana Scatolifici. Sono state 6 in totale le giornate di studio: 3 dedicate alla formazione tecnica, con il consulente Stefano Romanò, (Studio Romanò); 3 dedicate alla formazione manageriale, con il consulente Federico Coppola (Business Channel).

ACIS Academy è nata quest’anno per soddisfare una forte esigenza di formazione proveniente dalla base associativa, che comprendesse sia percorsi specifici per gli imprenditori che approfondimenti di taglio tecnico per i collaboratori. Il livello di adesione è stato molto alto: ogni sessione ha coinvolto tra i 60 e gli 80 partecipanti.

“La nostra Associazione è da sempre convinta che sia fondamentale portare più cultura e conoscenza all’interno degli scatolifici per potere crescere e innovare. In passato, abbiamo promosso i programmi di formazione dei punti di riferimento tecnico-scientifici del nostro comparto – come InnovHub, Lucense, l’Istituto Salesiano San Zeno – e quest’anno abbiamo voluto fare qualcosa di più, cioè un programma di formazione tarato esattamente sulle esigenze delle nostre aziende. Dato il successo di ACIS Academy 2019, stiamo già lavorando sulla progettazione dell’edizione 2020, che sarà ancora più ricca di contenuti e spunti”, ha spiegato Riccardo Cavicchioli, Presidente dell’Associazione Italiana Scatolifici.