Acimga promuove il settore in Oman

Il direttore di Acimga e della Federazione Carta e Grafica, Andrea Briganti, ha preso parte al webinar per promuovere il settore nel paese della penisola arabica e favorire la collaborazione tra Italia e Oman, organizzato dall’Ambasciata di Italia in Oman di concerto con ICE Dubai e il punto di corrispondenza ICE – Muscat.

Briganti ha presentato le attività dell’associazione e le tecnologie italiane nel campo del printing, converting e packaging. Ha inoltre illustrato i numeri della Federazione Carta e Grafica e i progetti di filiera in termini di internazionalizzazione e industria 4.0.

L’incontro virtuale, aperto dall’ambasciatrice italiana Federica Favi, ha visto la partecipazione, da parte italiana, di Italo Vailati – segretario Giflex, Amedeo Scarpa – Italian Trade Commissioner per l’Oman, gli Emirati Arabi Uniti e il Pakistan e Paolo Gabrieli – Relationship Manager MENA Region per SACE. Per l’Oman sono intervenuti il sottosegretario al commercio e all’industria Ahmed bin Hassan Al Dheeb, l’AD di Riyada (Autorità per lo sviluppo delle PMI) Halima Al Zari, il direttore di Investors Services for Ithraa (Agenzia per lo sviluppo degli investimenti e l’export) Mazin Humaid Al Siyabi e il direttore di Innovation Start-Ups Jalal Al-Hadrami.

“L’Oman è un mercato in termini assoluti non grandissimo, ma dove l’Italia finora si è affacciata pochissimo. I margini di crescita sono quindi potenzialmente consistenti, ma bisogna far conoscere le eccellenze italiane nel nostro settore e il plus rappresentato dal “Made by Italy” nel campo del printing e il converting. Questo webinar inaugura un nuovo ciclo di impegni di Acimga per far conoscere le macchine italiane all’estero e che

in autunno vedrà ben 4 roadshow in UK, Turchia, Egitto e Algeria”, ha detto Andrea Briganti.