AccurioPress C83hc amplia le opportunità di business della stampa

I professionisti della stampa devono sempre più confrontarsi con numerosi e differenti canali di comunicazione: stampa, realtà aumentata, web e mobile, tutto a portata di mano. Cercare di ottenere colori uniformi su tutti questi canali ha rappresentato per Konica Minolta una grande sfida. Ma oggi l’innovazione Konica Minolta permette la più stretta corrispondenza di colori tra strumenti fisici ed elettronici.

Con Accurio Press C83hc è possibile stampare con una qualità fotografica e con una riproduzione cromatica più nitida, riproducendo un numero più elevato di colori spot rispetto ai CMYK standard.

Grazie al nuovo sistema Konica Minolta i colori visti sui monitor o le immagini scattate con una fotocamera digitale possono esprimere una gamma cromatica più ampia rispetto allo spazio colore CMYK utilizzato dai normali sistemi di stampa digitale. Poiché l’inchiostro o il toner CMYK ha una gamma di colori ristretta accade che, ad esempio con le tinte rosa, viola e verde brillante, i colori tendano a diventare opachi quando si stampano immagini in sRGB.

AccurioPress C83hc, è l’unica stampante al mondo che utilizza un nuovo toner privo delle restrizioni imposte dalla gamma cromatica dei normali toner, ampliando di fatto le opportunità di business con nuove applicazioni per ogni tipologia di mercato.

AccurioPress C83hc di Konica Minolta include l’unità di controllo integrato del colore IQ-501, che massimizza i tempi di produzione attraverso funzioni come la registrazione automatica front-to-back e la creazione automatica dei profili delle stampanti.

Il monitoraggio in tempo reale durante la tiratura di stampa consente regolazioni al volo, contribuendo a ridurre gli sprechi e i costi. AccurioPress C83hc è compatibile con supporti fino a 350 g/m² e dispone di un sistema di aspirazione dell’aria per un’alimentazione affidabile della carta spessa. La compatibilità della lunghezza della carta è stata estesa a 1300 mm, il che significa che la stampa di banner può essere aggiunta all’offerta di servizi. La funzione di stampa fronte/retro automatica si applica a fogli fino a 762 mm.

“Con il nuovo AccurioPress C83hc è più facile viaggiare tra i due mondi CMYK e RGB per riprodurre qualsiasi cosa il cliente si aspetti. Utilizzando una gamma cromatica più ampia, è possibile ottenere colori più vicini allo sRGB. Questo è un bene per studi fotografici, foto naturalistiche, illustrazioni, computer grafica, web to print e così via. L’immagine stampata sarà più naturale e di sicuro impatto rispetto all’immagine creata con sistemi digitali CMYK. È l’unico sistema in grado di riprodurre più colori spot: così loghi aziendali e stampe di colori vivaci e brillanti possono essere utilizzati per creare materiale POP, packaging leggero, poster… in pratica per differenziarsi”, ha commentato Roberto Breglia, Product Manager, Konica Minolta Business Solutions Italia Spa