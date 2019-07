AccurioJet KM-1 di Konica Minolta ottiene la certificazione Fogra53

Konica Minolta è la prima azienda produttrice di sistemi di stampa professionali ad aver ottenuto la certificazione FOGRA53, assegnata al sistema di stampa digitale a getto di inchiostro UV AccurioJet KM-1, dopo una serie di test impegnativi.

AccurioJet KM-1 è in grado di stampare 3.000 fogli B2/ora (solo fronte), con una risoluzione di 1.200 dpi. Tra i principali benefici del sistema vi sono lo spostamento delle brevi tirature dalla offset alla stampa digitale inkjet, la capacità di eseguire la stampa ibrida con l’integrazione di AccurioJet KM-1 in processi offset esistenti, nonché la possibilità di stampare su un elevato numero di supporti diversi (imballaggio, carte leggere e carte lavorate). AccurioJet KM-1 offre una qualità di stampa eccezionale, grazie alle testine Konica Minolta che offrono una risoluzione reale di 1.200×1.200 DPI e all’inchiostro UV che garantisce un’eccellente resistenza alla luce e graffi eliminando i tempi di attesa per la finitura. Con KM-1 si ottiene una stabilità del colore costante e ripetibilità lavoro dopo lavoro, giorno dopo giorno. AccurioJet KM-1 beneficia anche della Dot Freeze Technology®, che ha superato una delle sfide fondamentali della stampa a getto d’inchiostro: il movimento dei punti di inchiostro incontrollato che riduce la qualità di stampa e i materiali lavorabili. La tecnologia DFT – Dot Freeze technology® fissa infatti in modo univoco le gocce d’inchiostro immediatamente dopo il contatto con il materiale. Questa tecnologia congela la goccia di inchiostro prima che essa vada a contatto con il substrato, evitando così qualsiasi tipo di assorbimento o di schiacciamento del puntino di stampa. Il risultato ottenuto è una stampa nitida e di elevata qualità. Proprio a dimostrazione del suo approccio Customer Centric, Konica Minolta ha sviluppato degli speciali libri pantone per mostrare ai clienti la vasta gamma di colori che possono essere prodotti con AccurioJet KM-1, già riconosciuta come “il miglior sistema di stampa a colori in formato B2+” dalla European Digital Press Association (EDP).

“La certificazione FOGRA ottenuta dopo un programma di test completo, ha dimostrato l’incredibile stabilità, versatilità e capacità di gestione del colore di AccurioJet KM-1. L’ampia gamma cromatica di KM-1 garantisce il raggiungimento di qualsiasi profilo ICC CMYK, incluso l’ampio profilo International Color Consortium (ICC) FOGRA53. Una macchina da stampa litografica a quattro colori standard non sarebbe in grado di stampare su una gamma di colori così ampia. AccurioJet KM-1 ha inoltre ottenuto la certificazione FOGRA per i profili ICC: FOGRA39, 47, 51, 52, 53, Japan Color, GRACoL Coated & Uncoated. Ciò dimostra chiaramente che si tratta di un sistema di stampa globale. KM-1 ha dimostrato la propria precisione e coerenza del colore, indipendentemente dal mercato in cui viene prodotta”, ha detto Colin Osborne, Responsabile Gestione Colore di Konica Minolta Marketing Services.

Il Dott. Marco Mattuschka, esperto di prestampa in FOGRA, ha dichiarato: “Congratulazioni a Konica Minolta! Per la prima volta in assoluto, AccurioJet KM-1 ha ottenuto la certificazione FograCert Validation Printing System (ISO 12647-8) con la nuova specifica FOGRA53 e le FOGRA 39, 47, 51 e 52. Inoltre, è stato effettuato con successo un altro controllo per la AccurioJet KM-1: una “certificazione combinata” che stabilisce che la FograCert VPS passa dal test di stampa in singola copia alla verifica della stabilità di stampa di un’intera tiratura secondo lo standard Fogra Standard PSD (ProcessStandard Digital). In conformità con i parametri di riferimento delle condizioni di stampa attese, abbiamo ulteriormente provato che AccurioJet KM-1 soddisfa tutti i requisiti per altri due standard di certificazione, GRACoL Coated & Uncoated (IDEAlliance) e Japan Color (Japan Printing Machinery Association). KM-1 è quindi risultata in grado di gestire una vasta gamma di lavori stampa a livello internazionale. Questa è stata la prima volta che FOGRA ha testato e certificato tre rinomati standard internazionali in contemporanea; la volontà è inoltre quella di ampliare il consolidato regime di test FograCert in futuro”.