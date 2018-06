A Print4All ufficializzato l’accordo tra Associazione Italiana Scatolifici e Kao Chimigraf

L’Associazione Italiana Scatolifici (ACIS) e Kao Chimigraf – uno dei leader mondiali nella produzione di inchiostri e vernici per la stampa flessografica, rotocalco e sistemi di stampa digitale – hanno stretto una importante partnership per tutto il 2018. Gli obiettivi alla base dell’accordo sono all’insegna della crescita ed evoluzione di entrambe le parti, attraverso una serie di iniziative congiunte di taglio formativo, informativo e commerciale.

Kao Chimigraf, con questa partnership, conferma il suo interesse verso il mercato italiano, sul quale sta potenziando le strategie di crescita e investimento. Per ACIS, l’accordo è parte della sua continua strategia di identificazione di opportunità speciali ed esclusive da offrire ai propri Associati, selezionando le aziende in grado di contribuire meglio alla crescita di competenze e all’innovazione del business degli scatolifici in un mercato in continua evoluzione.

L’accordo tra ACIS e Kao Chimigraf prevede una serie di iniziative congiunte che hanno lo scopo di aumentare il know-how delle aziende associate sulle tecnologie di stampa nel settore del cartone ondulato. La prima iniziativa comune tra le due parti si è concretizzata in occasione di Print4All, quando lo scorso 29 maggio Kao Chimigraf ha accolto gli associati ACIS per ufficializzare questa collaborazione.

“ACIS è sempre più riconosciuta come interlocutore importante da parte dei player di riferimento nel settore degli imballaggi in cartone ondulato e questo per noi è un punto di arrivo davvero importante” – commenta Riccardo Cavicchioli, Presidente dell’Associazione. “Siamo davvero contenti di questo accordo con Kao Chimigraf, una realtà di eccellenza della quale abbiamo sempre apprezzato il continuo sforzo verso l’innovazione di prodotto. E’ molto importante per noi potere collaborare con grandi aziende multinazionali, in grado di portare all’interno della nostra Associazione stimoli, trend, visioni internazionali e prodotti innovativi, per aiutarci ad essere sempre più preparati e competitivi attraverso il migliore utilizzo delle tecnologie di stampa digitale sui nostri imballaggi”.

“Il successo di Kao Chimigraf oggi è ampiamente testimoniato dalla sua crescita: siamo presenti in oltre 60 Paesi in Europa, America, Medio Oriente, Nord Africa e Asia. Lavoriamo ogni giorno per mantenere la leadership in un mercato molto veloce ed esigente come quello degli inchiostri e delle vernici da stampa ed è parte della nostra strategia di crescita identificare gli interlocutori di mercato di riferimento con i quali costruire dei percorsi di sviluppo che possano durare nel tempo. In Italia vogliamo posizionarci non solo come fornitore di inchiostri e vernici, ma come partner di riferimento nel settore delle tecnologie di stampa digitale. L’accordo con ACIS, del quale siamo molto soddisfatti, va proprio in questa direzione: crescere insieme per un futuro pieno di opportunità basate su nuove idee e applicazioni per le necessità di oggi ma anche di domani”, ha dichiarato Cleo Vargas, Sales Director e Marketing Manager Italy di Kao Chimigraf.