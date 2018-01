A maggio a Milano la seconda edizione di Packaging Première, l’evento per il packaging di lusso

Nuova location e più di cento espositori già confermati per l’unico evento in Italia dedicato al packaging di lusso 15-17 maggio 2018 MiCo Milano Congressi – Milano

Se la prima edizione – 96 espositori in rappresentanza di 100 aziende, di cui il 25% estere – si è chiusa con più di 3000 visitatori, la seconda, in programma dal 15 al 17 maggio 2018, punta a consolidare il ruolo della manifestazione, già unica nel suo genere in Italia, anche a livello internazionale: non una fiera, ma un punto d’incontro privilegiato tra designer, produttori e grandi brand del settore lusso che riconoscano nel packaging le potenzialità di una comunicazione esclusiva e attenta ai cambiamenti in atto nel panorama dell’alto di gamma.

L’evento dedicato al packaging di lusso conferma il capoluogo lombardo come sua sede ideale, in una nuova e più ampia location (a oggi gli espositori che hanno aderito sono più di 135 in rappresentanza di 150 aziende). A ospitare Packaging Première sarà infatti il MiCO Milano Congressi, uno spazio polifunzionale, conosciuto nel panorama fieristico per manifestazioni come Identità Golose e importanti convegni di settore.

La struttura si inserisce nella cornice del modernissimo e di recente rivitalizzato quartiere di CityLife. Già noto per la firma di architetti famosi (da Arata Isozaki a Zaha Hadid), dal 30 novembre scorso ospita infatti il più grande distretto urbano dedicato allo shopping in Italia: 3 diverse aree commerciali con 80 negozi, 1 supermercato, 20 tra ristoranti e bar e 7 sale cinema.

“La scelta di cambiare location per la seconda edizione – ha commentato l’organizzatore Pier Paolo Ponchia – nasce dall’esigenza di ospitare un numero maggiore di espositori, sia nazionali che internazionali, al fine di presentare ai visitatori un’offerta più bilanciata tra tutti i settori presenti. Ma Packaging Première rimarrà, come promesso, un evento selettivo e unico nel suo genere”.

Packaging Première sarà quindi, anche nel 2018, un appuntamento esclusivo, curato nei minimi dettagli, nonché vetrina e spazio di confronto costruito intorno a sette macro aree che accoglieranno espositori legati ai settori moda e accessori, orologi e gioielli, cosmetici e profumi, vini e spirits, eccellenze alimentari, sigari, stilografiche.

La creatività dei designer, i valori di un brand, la lungimiranza dei produttori. Packaging Première è tutto questo e si declina nell’esposizione di prodotti finiti come scatole e astucci, contenitori in vetro, metallo e legno, shopper. Ma anche complementi e guarnizioni come etichette e nastri.

Novità non solo per quanto riguarda la location, ma anche sul fronte dei convegni, che nella seconda edizione saranno organizzati per approfondire le diverse aree tematiche dell’evento, con il coinvolgimento di importanti rappresentanti di ogni settore. Non mancheranno sorprese anche sul fronte dei servizi e delle aziende partecipanti.