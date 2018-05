A Fespa 2018 Elitron lancia la nuova tecnologia Custom Cutting

Kombo TH, il sistema di taglio Elitron a doppia trave indipendente, è pronto per raggiungere nuovi orizzonti in termini di produttività e facile gestione del flusso di lavoro. E’ ora possibile lavorare utilizzando l’intera area di lavoro di 3150 x 2050 mm o suddividere i 3150mm di lunghezza in due aree di lavoro distinte di ampiezza personalizzabile e ciascuna dotata di propria testa di taglio multi utensile. Il sistema di aspirazione con 40 settori ad attivazione automatica gestisce proporzionalmente i settori attivi nelle due aree personalizzate in modo da garantire l’aderenza del materiale alla superfice di lavoro.

Questa nuova tecnologia permetterà perciò di raggiungere considerevoli miglioramenti in termini di produttività dal momento che un singolo sistema di taglio viene sostanzialmente sdoppiato in due centri di lavoro contigui che possono essere utilizzati per realizzare diversi lavori o diverse applicazioni simultaneamente. Riducendo il tempo necessario ad inizializzare il taglio, Custom Cutting facilita la gestione di piccole tirature rendendola più profittevole.

I tempi di fermo macchina diventano perciò inesistenti dal momento che le due aree di taglio possono lavorare contemporaneamente, e in maniera indipendente, alternandosi su differenti lavorazioni o materiali. Per di più, su ciascuna area di taglio, è possibile lavorare due o più materiali differenti grazie alle performanti teste di taglio multi utensile.

Kombo TH e Custom Cutting facilitano la produzione non-stop: niente più interruzioni della produzione, anche in caso di piccole tirature o produzioni complesse.

Kombo TH è ora decisamente il sistema di taglio 2 in 1 più flessibile del mercato.

I principali benefici di questa nuova tecnologia Elitron:

2 in 1: 2 teste di taglio in 1 sistema di taglio

2 aree di lavoro in 1 sistema di taglio

2 aree di aspirazione in 1 sistema di taglio – 40 settori di aspirazione in totale