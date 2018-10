A Fabio Perini il 100% della Engraving Solutions

Simec Group firma l’accordo per la cessione delle quote

Fabio Perini S.p.A. e NARA S.r.l. (Gruppo Simec) hanno perfezionato il passaggio della totalità delle partecipazioni di Engraving Solutions S.r.l. alla Fabio Perini S.p.A. che già deteneva il 70% di quote dell’azienda.

La consolidata partnership industriale fra i due gruppi continuerà nel futuro per una sempre migliore soddisfazione dei clienti e continuando a innovare seguendo le esigenze del mercato.

Engraving Solutions è nata nel 2003 proprio grazie all’unione di intenti di Fabio Perini e Simec Group, leader nella produzione di rulli con lavorazioni superficiali per diversi settori applicativi. Grazie al know-how e all’eccellenza tecnologica delle due aziende si è subito distinta nel mercato per la capacità di sviluppare nuovi disegni di goffratura e di supportare il cliente nello studio delle incisioni per prodotti goffrati nel comparto Tissue.

Più di 4.000 rulli già prodotti, la realizzazione di oltre 12.000 soluzioni grafiche di goffratura e 15 brevetti attivi in tutto il mondo, sono gli asset di Engraving Solutions. Attualmente lavorano nella sede di Lucca 20 dipendenti. Tra i prodotti di maggior successo a livello internazionale ricordiamo il Softop, PP-Evo, 4D e Pixel.

“Questa acquisizione è in linea con la nostra strategia di crescita 2025 e rafforza il nostro posizionamento sul mercato della business Area Tissue – afferma Oswaldo Cruz, CEO di Fabio Perini S.p.A. – Engraving Solutions è un risorsa importante e strategica per le nostre aziende operanti nel settore del tissue che potranno trarre vantaggio da questa consolidata esperienza e saranno in grado di fornire soluzioni sempre più personalizzate e innovative per massimizzare il valore aggiunto del prodotto finito dei nostri clienti”.

“Questa esperienza – dichiara Laura Della Torre, consigliere delegato di Simec Group – ha reso possibile uno scambio di conoscenze tra le parti coinvolte e ha arricchito il bagaglio culturale e il know-how specifico di settore. Simec Group ha inoltre potuto focalizzarsi su altri settori merceologici, rafforzando i propri asset produttivi e arrivando oggi a essere un’azienda all’avanguardia non solo per la sua struttura produttiva ma anche per la varietà di prodotti specifici dedicati a tutti i settori applicativi in cui la società opera”.