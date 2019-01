A CRAFT BEER ITALY 2019 un’ampia offerta espositiva, e un concorso per etichette di birra

CRAFT BEER ITALY sta scaldando i motori: mancano meno di tre mesi alla seconda edizione dell’unico evento B2B in Italia dedicato esclusivamente alla produzione di birra artigianale e tutto procede per offrire ai visitatori una duplice esperienza. Dal 27 al 28 marzo, infatti, CRAFT BEER ITALY metterà a disposizione degli operatori del settore craft due strumenti imprescindibili al giorno d’oggi: una mostra su tutte le fasi di produzione, analisi, packaging e vendita, nell’area espositiva di 4000 mq lordi e un programma di conferenze altamente professionali. L’esposizione offrirà ai visitatori l’opportunità di aggiornarsi sulle novità ed entrare in contatto con aziende internazionali che, oltre a essere difficilmente incontrabili altrove, sono tra le migliori del settore. Il momento di formazione, invece, curato direttamente dai celebri istituti Doemens e VLB Berlino, è occasione di miglioramento e confronto grazie a grandi professionisti. Proprio in questa direzione va l’accordo che CRAFT BEER ITALY ha stretto con Doemens, VLB e Arte Bier: durante le due giornate sarà possibile prenotare alcuni corsi Doemens e Arte Bier con uno sconto del 5% e lo European MicroBrew Symposium di VLB Berlin con uno sconto del 10%.

I lavori procedono a gonfie vele e la fase di pianificazione si sta concludendo con successo: la seconda edizione, infatti, vedrà un numero di espositori italiani e internazionali maggiore rispetto alla prima. Accanto alla presenza di molte aziende leader italiane, CRAFT BEER ITALY è anche orgogliosa di ospitare grandi aziende internazionali che coprono l’intera filiera.

Oltre alla ricca area espositiva, cuore pulsante della manifestazione sarà anche

il programma di conferenze, a cura dei due istituti europei più importanti in

ambito di formazione e aggiornamento brassicolo: Doemens e VLB Berlino. Gli

incontri si terranno in due grandi sale situate al piano seminterrato del MiCo Lab,

con accesso al centro dell’area espositiva. Tutti gli interventi saranno in italiano e

in inglese grazie alla traduzione simultanea.

I contenuti saranno divisi per macro aree: solo per dare un assaggio sarà

possibile approfondire il processo di inlattinamento, tema più che mai attuale; si

parlerà inoltre di imbottigliamento conto terzi, di fermentazione primaria e

lagering. Lorenzo Dabove, in arte Kuaska, padre del movimento birrario italiano,

sarà presente con un intervento sul Lambic mentre VLB tratterà il tema della

chiarificazione della birra, con un approfondimento specifico sulla diatomite, e

approfondirà la questione della stabilità colloidale. A Doemens spetteranno, tra

le altre tematiche, la rifermentazione in bottiglia e in lattina e la produzione di

birra analcolica, ambito ancora poco esplorato nel mondo della birra artigianale.

Ci saranno infine interventi basati sulle esperienze di alcune importanti aziende,

che porteranno a CRAFT BEER ITALY il loro sapere circa le ultime novità in

tema di materie prime, processo produttivo e marketing; si potrà dunque

assistere a interventi sulla corretta scelta e lavorazione degli ingredienti: per fare

un esempio, quello a cura di Weyermann si concentrerà su ciò che conosce

meglio, la macinatura del malto, mentre Hopsteiner parlerà di dry hopping. A

ottimi ingredienti, tuttavia, va affiancata la scelta del giusto impianto e la capacità

di sfruttarne appieno le potenzialità: un’azienda di grande esperienza come

Simatec si occuperà quindi dell’ossidazione a caldo in sala cottura. Gli esperti di

Savi Lab presenteranno invece alcune innovazioni nel processo di produzione,

arricchimento e standardizzazione dei mosti e l’azienda di consulenza e

ingegneria tedesca BEERTEC vi mostrerà vari case study su come ottimizzare

al meglio il processo brassicolo.

Concorso per etichette di birra

Grandi novità saranno presenti anche nel programma collaterale con 4 aree

degustazione, gestite da Doemens e da Unionbirrai, il primo concorso per

etichette di birra artigianale Best Craft Beer Label e la finale del Campionato

Italiano dei Beer Sommelier Doemens, durante la quale i partecipanti daranno il

loro meglio nella descrizione approfondita delle caratteristiche organolettiche di

una birra e nelle proposte di abbinamenti gastronomici.

L’evento si svolgerà dalle 9:30 alle 18 il primo giorno e dalle 9:30 alle 1730 il

secondo giorno. L’ingresso all’area espositiva è gratuito previa registrazione solo

online. La conferenza è acquistabile online e il prezzo aumenta all’approssimarsi

dell’evento. Per i prezzi e l’acquisto dei biglietti è possibile visitare la pagina

http://www.craft-beer-italy.it/biglietti/