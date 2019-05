360 onlineprint approda sul mercato italiano

L’azienda portoghese 360 onlineprint, fondata nel 2013, ha recentemente ricevuto dei finanziamenti dal valore di 20,4 milioni di dollari (18 milioni di euro), che serviranno per entrare in Italia, ampliare la gamma di prodotti e investire in tecnologia e R&S.

360 onlineprint è una piattaforma di commercio elettronico focalizzata sul do-it-yourself da parte dei clienti (piccole e medie imprese e professionisti), che permette la creazione di

tutti i prodotti su carta stampata e i servizi associati. Uno degli elementi che differenzia quest’azienda è la tecnologia che, grazie a un software di aggregazione intelligente, permette di garantire ai clienti i prezzi più bassi del mercato.

Con un’attività basata sulla tecnologia, questa compagnia di prodotti e servizi di marketing ha a sua disposizione 60 ingegneri di software -circa un terzo del suo personale- che uniscono quotidianamente i propri sforzi per sviluppare i 47 moduli tecnologici che possiede l’azienda.

Tutta l’attività si svolge internamente: dalla tecnologia relativa alla piattaforma e i meccanismi inerenti al suo funzionamento -come i cataloghi di prodotti, prezzi, integrazione con i soci a pagamento – fino alla tecnologia messa a disposizione dei soci produttori e partner logistici – come il software di picking e imballaggio o l’algoritmo che seleziona automaticamente il socio produttore in base al luogo di consegna e al tipo di prodotto.

“In un contesto di rapida crescita come il nostro, dobbiamo stare sempre un passo (o due!) in avanti rispetto alle sfide, per poter agire come facilitatori dell’attività. 360 onlineprint è un’azienda innovativa e di origine tecnologica, per cui siamo sempre attenti alle ultime tendenze in fatto di Performance, Scalabilità, Automazione, Intelligenza Artificiale o Realtà Aumentata. È il nostro DNA e ciò che ci rende unici”, ha affermato Hugo Neto, Direttore di Tecnologia di 360 onlineprint.

Leader del mercato in Portogallo, 360 onlineprint ha una quota del 60% del mercato online, con un portafoglio che include più di 400 prodotti all’interno di 7 gamme, (formato piccolo, formato grande, timbri, calamite, regali, tessuti e servizi di progettazione), gestendo 4.500 ordini al giorno. Considerando l’obiettivo dell’azienda di soddisfare tutti i bisogni di marketing dei clienti attuali e potenziali, una delle priorità stabilite per i prossimi 3 anni consiste nell’ampliare la nostra offerta a 20.000 prodotti. Questa nuova gamma di servizi

includerebbe prodotti come buste, contenitori e prodotti associati alla produzione e all’invio di ordini, riviste, cataloghi, libri e simili, etichette in bobina e alcune sottocategorie di prodotti per il settore Horeca.

Con un team di 200 dipendenti, la piattaforma di e-commerce di carattere tecnologico vuole aumentare il suo organico in più di 100 persone in 12 mesi.