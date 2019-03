Viscom Regional in scena a Bari

Gli eventi Viscom Regional – il roadshow organizzato da Reed Exhibitions Italia – si distinguono anno dopo anno, offrendo un programma di seminari innovativo e un’ampia zona espositiva per i professionisti della comunicazione visiva nella regione in cui si svolgono. La tappa di quest’anno è nuovamente dedicata a Bari, il 12 e 13 aprile presso l’UNAHOTES REGINA.

L’edizione vanta oltre 50 brand rappresentati, che hanno aderito con entusiasmo al nuovo appuntamento, riconoscendo agli eventi regionali l’importanza che hanno assunto negli anni in quanto permettono di incontrare – in un’atmosfera di partnership – i propri clienti e nuovi professionisti del settore, che potranno trovare nuove soluzioni di business e linguaggi di comunicazione da mettere in atto nel proprio lavoro.

Un appuntamento imperdibile per condividere esperienze, parlare dei trend del mercato, ascoltare le testimonianze di chi ha realizzato progetti di successo. Solo incontrandosi di persona è possibile stabilire una vera relazione e dare vita a qualcosa di speciale che farà la differenza. L’area espositiva ospiterà materiali e tecnologie innovative nei seguenti settori: stampa digitale grande formato, insegnistica, serigrafia, incisione e promozione tessile.

Durante i laboratori live il pubblico potrà sperimentare dal vivo come nascono nuove applicazioni. Dall’innovativa stampa su cotone o misto cotone/poliestere e altre fibre naturali alle incredibili possibilità che il laser offre per creare le partecipazioni di nozze con intagli complessi, save the date in legno dallo stilo rustico, timbrini con le iniziali degli sposi, segnaposti in Plexiglass e molto altro. Infine in una tavolozza tattile i visitatori potranno scrivere il messaggio che desiderano e vederlo inciso e in pochi istanti.

Oltre all’area espositiva e le dimostrazioni live corredano l’evento il programma dei seminari per stimolare il dialogo e il confronto diretto, creare un momento di approfondimento coinvolgendo chi ogni giorno lavora e si trova a contatto con il mondo della comunicazione, chi ne sta vivendo i cambiamenti e gli sviluppi. Brand importanti, case history di successo per presentare diversi argomenti: dalla creazione di nuove relazioni con il cliente suggerite dai modelli di comunicazione della serie tv a come sfruttare al meglio le potenzialità dell’ebook e social. Come conoscere i segreti per migliorare le proprie strategie di brand identity e ingaggiare più clienti in un’ottica sempre più multicanale.