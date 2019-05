100 studenti alle Olimpiadi della Stampa

Venti scuole grafiche parteciperanno alla seconda edizione delle Olimpiadi della Stampa in programma il 18 e 19 maggio prossimo presso l’NH Hotel di Milano 2 a Segrate. L’edizione 2019 ha riscosso un grande successo portando dai quattordici istituti del 2017 a venti istituti iscritti* per un totale di cento studenti partecipanti.

Con lo slogan “Porta l’oro alla tua scuola” e il prezioso supporto di ENIPG (Ente Nazionale Istruzione Professionale Grafica), ACSG (Associazione Culturale Studi Grafici) e FESPA Italia (l’associazione italiana che raggruppa gli operatori del settore della stampa serigrafica e specialistica, della stampa digitale e tessile), l’iniziativa coinvolgerà cento studenti dei Centri di Formazione Professionale, degli Istituti Professionali e degli Istituti Tecnici di indirizzo Grafico, Comunicazione, New-Media in una competizione che mette alla prova le loro conoscenze di pratica grafica e stampa, abilità creativa, attualità e tecnologia.

Le Olimpiadi si svolgeranno in un’unica tornata che prevede due giorni di competizione. Le scuole partecipanti saranno rappresentate da squadre composte da 5 talenti ciascuna. La giuria sarà composta da esperti di settore e da uomini della comunicazione, ed interagirà con i concorrenti durante la gara. Alle scuole finaliste andranno buoni acquisto per dotazioni scolastiche.

ARGI da tempo si impegna per promuovere, direttamente o tramite le azioni dei singoli soci, iniziative e progetti che siano di supporto alle scuole grafiche e professionali, con l’obiettivo di affiancare il grande impegno che professori e direttori stanno profondendo per mantenere un alto livello di interesse verso professioni collegate al mondo della stampa e una alta professionalità e innovazione nella didattica.

Molte le aziende che hanno già condiviso lo spirito del progetto, i cui Partner sono: Heidelberg, HP, Komori, Manroland, Pixartprinting, Printgraph.*

ARGI desidera coinvolgere in questa iniziativa chiunque abbia a cuore la formazione giovanile e il mercato delle arti grafiche e per questo motivo ha aperto la possibilità di sostenere l’iniziativa a tutti. Tramite il link https://www.olimpiadidellastampa.it/come-essere-partner/ è infatti possibile contribuire all’iniziativa, anche privatamente.

È possibile assistere alle gare il 18 e 19 maggio iscrivendosi gratuitamente sul sito https://www.olimpiadidellastampa.it/