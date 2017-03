“Your Passport to Packaging” – OMET apre le porte il 20-21 marzo

Packaging protagonista al prossimo “Open House” OMET, programmato per il 20-21 marzo 2017. I più importanti produttori del settore a livello mondiale e la stampa saranno ospiti della sede di Lecco per la presentazione della nuova Varyflex V4 Offset: una delle poche macchine al mondo con tecnologia offset a maniche in linea, che permette di lavorare in completa flessibilità e con una gestione assolutamente user-friendly.

Il mercato del flexible packaging è in continua e forte crescita: aumenta in particolare la richiesta di prodotti stampati con tecnologie miste, che possano soddisfare sia un’esigenza di alta qualità, a cui risponde la tecnologia offset, sia una richiesta ad alta densità tipica della tecnologia flexo.

La Varyflex V4 Offset risponde a questa esigenza. Durante l’evento OMET, battezzato “Your Passport to Packaging”, sarà mostrata la nuova linea di stampa con i nuovi gruppi offset combinati con gruppi flexo in fascia 850 mm, capace di raggiungere una velocità meccanica massima di 400 m/min.

La macchina è stata progettata per lavorare sia in configurazione Wet-On-Dry, montando lampade UV tra un gruppo stampa e l’altro, che Wet-On-Wet con asciugamento UV oppure Electron Beam a fine linea, assicurando un’estrema flessibilità. “Abbiamo scelto di mostrare il sistema di asciugamento Electron Beam perché crediamo che dia assoluta garanzia di qualità essiccativa per la stampa di packaging – spiega Marco Calcagni, direttore commerciale OMET – in particolare su lavori complessi ad alto carico di colore e per il packaging alimentare. La Varyflex V4 Offset è particolarmente competitiva in un mercato in cui le tirature sono sempre minori e gli impianti alternativi, come le macchine rotocalco e CI flexo, hanno costi di processo molto più elevati, oltre ad essere limitati in termini di flessibilità e configurazione”.

Durante l’Open House sarà mostrata una soluzione ibrida con stampe offset con tecnologia sleeve a cambio rapido (Easy Sleeve Format Change), che permette un cambio formato completo in pochi minuti, in configurazione Wet-On-Wet con asciugamento Electron Beam, il tutto abbinato a stazioni flexo di nuova generazione completamente automatizzate.

Gli ospiti avranno anche l’occasione di visitare il settore produttivo OMET, eccellenza italiana del settore che ha fatto dell’innovazione un obiettivo primario, dimostrandolo anno dopo anno con continui e importanti investimenti nella ricerca e sviluppo di nuove tecnologie.

L’evento è organizzato in collaborazione con ebeam Technologies e Rossini Spa.