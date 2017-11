Xeikon e EFI avviano una partnership strategica per la stampa digitale di etichette

Xeikon supporterà EFI per quanto riguarda le vendite, il servizio e il supporto esclusivi a livello mondiale per i sistemi inkjet a banda stretta EFI™ Jetrion®

Electronic For Imaging, Inc. (Nasdaq: EFII) e Xeikon, divisione di Flint Group, hanno annunciato di aver stipulato una partnership esclusiva per i sistemi di stampa digitale inkjet a banda stretta EFI™ Jetrion® per etichette. Nell’ambito della partnership, Xeikon fornirà assistenza e supporto alla base di clienti mondiale di Jetrion e continuerà le vendite dirette dei sistemi di stampa per etichette Jetrion come parte del portafoglio Xeikon di macchine a toner a secco e inkjet UV per il mercato delle etichette autoadesive.

“I sistemi di stampa EFI Jetrion hanno contribuito a creare il mercato per la produzione digitale industriale di etichette con stampa inkjet e le numerose innovazioni sviluppate per la tecnologia Jetrion ad alta risoluzione, tra cui l’imaging LED di fascia alta di produzione, l’inchiostro bianco opaco di qualità superiore e sistemi completi e integrati di stampa, verniciatura, taglio e slit – hanno dato ad EFI Jetrion la possibilità di avere la più grande base installata di soluzioni inkjet UV al mondo”, ha dichiarato Guy Gecht, CEO di EFI. “Mentre espandiamo il nostro portafoglio di soluzioni inkjet industriali, abbiamo stabilito delle priorità nell’ambito degli investimenti e delle risorse di mercato. Per noi è stata una scelta logica scegliere Xeikon, uno dei leader indiscussi nella stampa digitale di etichette, come partner ideale per continuare un’attività affidabile di vendita e assistenza per la linea di prodotti Jetrion”.

“Siamo certi che i nostri clienti del settore delle etichette saranno in ottime mani grazie a questa partnership, non vediamo l’ora di lavorare a stretto contatto con Xeikon per continuare a fornire inchiostro ai nostri clienti attuali e futuri”, ha proseguito Gecht, “mentre cerchiamo opportunità per espandere questa partnership al software di produttività e all’innovazione futura”.

“Xeikon è il partner ideale per il mercato, il servizio e il supporto della linea EFI Jetrion, in quanto entrambe le aziende condividono l’obiettivo comune di offrire valore eccezionale, servizio ineguagliabile e innovazione, valori che siamo impegnati a garantire in futuro per tutti i clienti Jetrion in tutto il mondo. Xeikon è un fornitore di soluzioni tecnologiche con quasi 30 anni di esperienza nella stampa digitale. Con oltre 500 macchine digitali installate in tutto il mondo, siamo un leader riconosciuto nel mercato delle etichette autoadesive. Xeikon ha la più ampia offerta di soluzioni digitali per etichette sul mercato, inclusi i flussi di lavoro, le macchine, i moduli di nobilitazione e le attrezzature per la trasformazione e una rete di servizio e supporto in tutto il mondo che è senza precedenti nel mercato delle etichette. Tutti i nostri clienti sono assistiti per quanto riguarda la formazione e supportati attraverso un contatto diretto e in prima linea con gli ingegneri Xeikon e così sarà anche per i clienti Jetrion”, ha detto Benoit Chatelard, Presidente e CEO di Digital Solutions, Flint Group.

I sistemi digitali a banda stretta per etichette soddisfano la crescente domanda di tirature più brevi, versioni differenti, tempi di risposta più rapidi e riduzione dell’inventario, aumentando il potenziale dei margini dei clienti sulle quantità di brevi tirature di etichette, di 100 copie o anche meno fino a tirature di 50.000 copie o più.

Gli utenti di Jetrion potranno beneficiare di un’assistenza clienti superiore focalizzata sulla produzione digitale avanzata, grazie alla presenza capillare di Xeikon sul campo: più di 100 personale dedicato all’assistenza e al supporto in tutto il mondo.

Nell’ambito della partnership esclusiva, la linea di prodotti Jetrion completerà il portafoglio di macchine da stampa digitale di Xeikon, che comprende la serie Xeikon Cheetah e la serie Xeikon 3000 Series con toner a secco e la serie Xeikon Panther di fascia alta di macchine inkjet UV. Aggiungendo la linea di prodotti Jetrion al proprio portafoglio, Xeikon continuerà ad espandere la propria gamma di tecnologie e capacità di stampa digitale che soddisfano i requisiti specifici degli stampatori e dei trasformatori di etichette.