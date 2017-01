Xeikon Café Packaging Innovations 2017: demo, workshop e tavole rotonde sulle innovazioni nel settore degli imballaggi e delle etichette

Nel 2017 si terrà la terza edizione di Xeikon Café, appuntamento altamente informativo e molto apprezzato. Si tratta di un evento coinvolgente pensato per dare vita a un’informale piattaforma di scambio di conoscenze in materia di innovazioni nel campo degli imballaggi e delle etichette, con la dimostrazione di soluzioni di produzione digitale end-to-end e l’intervento di fornitori leader del settore, tra cui gli esperti Xeikon e i partner Aura.

In programma dal 28 al 31 marzo 2017 presso le strutture Xeikon di Lier, vicino ad Anversa Belgio, l’evento durerà quattro giorni invece dei soliti tre, per via del crescente interesse a livello mondiale. Ricco di contenuti di alta qualità e improntato all’interazione, Xeikon Café offre informazioni di prima mano e dimostrazioni pratiche, oltre a consulenze sulle innovazioni e le tendenze del settore. L’edizione del 2017 presenterà un fitto programma incentrato su innovazioni chiave, aspetti tecnici e sostegno al business.

Guida a un mercato di stampa in evoluzione

Filip Weymans, vicepresidente marketing di Xeikon: “Un processo di produzione va ben oltre la sola stampa. Richiede un flusso di lavoro efficiente con pochi interventi umani, i supporti di stampa giusti, consumabili economici come lamine, vernici e colle, nonché apparecchiature di trasformazione per un’efficace lavorazione dei supporti. Con il continuo evolversi del mercato, andiamo incontro a sfide in termini di tempi ridotti nell’intero processo, dalla concezione all’utilizzo finale. E ciò in combinazione con la ricerca di una qualità più elevata.” Poi continua: “Inoltre, gli imballaggi devono essere sicuri per il cibo, con numerose varianti degli stessi prodotti realizzati in quantità diverse; ne derivano quelle tirature più basse che presentano una sfida per le tecnologie di stampa convenzionali. Per questo è cruciale per i trasformatori di imballaggi investire in tecnologie digitali. Al contempo c’è tutta una serie di opportunità da cogliere per creare nuovi modelli di business, costruendo tutto un servizio attorno all’imballaggio. Così tante opportunità e così tante sfide, ma dove vederle?”

È questa la forza di Xeikon Café: consente a chi si occupa di imballaggi di osservare un flusso di lavoro digitale completo, apprendere come integrare in modo efficiente ed efficace le tecnologie digitali e porre domande rilevanti per il proprio processo di produzione. Inoltre gli esperti del settore presenti informano i partecipanti sulle tendenze del mercato e il valore della produzione digitale. Xeikon Café rappresenta per stampatori e trasformatori l’occasione perfetta per apprendere quali sono gli strumenti e le attrezzature giusti per loro, e come incorporare con efficienza ed efficacia questi investimenti nella propria piattaforma di produzione di imballaggi.

Attesa per la prossima edizione

Nel 2015 Xeikon Café ha attirato più di 800 partecipanti provenienti da Asia, Europa e America settentrionale e meridionale, tra cui trasformatori, proprietari di marchi e agenzie di design. Inoltre, circa 30 aziende fornitrici attive in diversi segmenti hanno eseguito dimostrazioni dal vivo di oltre 15 applicazioni end-to-end, spaziando dalle etichette autoadesive e a colla fino agli astucci pieghevoli e ai bicchieri in carta.

I partner Aura di Xeikon esprimono il proprio apprezzamento per il valore offerto da Xeikon Café e sono ansiosi di partecipare all’evento del 2017.

Geert van Damme di CERM: “Xeikon Café ci mette a disposizione un’ottima piattaforma per mostrare la perfetta integrazione dei nostri sistemi MIS in numerosi ambienti di produzione. Dimostreremo come il nostro software supporta tutta una serie di motori di stampa offrendo reale valore.”

Peter Baird di Flint Group, divisione Sheetfed: “I nostri clienti del mercato dell’imballaggio e delle etichette ci chiedono spesso come utilizzare i nostri prodotti, come ad esempio le vernici, con stampati realizzati in digitale. Fornire campioni e informazioni per dimostrarlo è una cosa, ma mostrarlo dal vivo è un’altra: non ha prezzo. È la prima volta che partecipiamo a Xeikon Café, ma siamo certi che l’evento soddisferà le nostre aspettative.”

David Hitch di Diamond Photofoil: “Siamo pionieri della decorazione di etichette a trasferimento termico, un’applicazione che non dispone di una vera piattaforma espositiva che ci consenta di illustrarne l’unicità e il valore come metodo di decorazione. Per noi Xeikon Café è un’opportunità eccezionale per dimostrare a un pubblico più ampio ciò che siamo in grado di fare e spiegare più dettagliatamente i concetti.