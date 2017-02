Xeikon Café 2017: 4 giorni dedicati ai produttori di etichette e imballaggi

Xeikon Café Packaging Innovations 2017, che si terrà dal 28 al 31 marzo, riunirà i rappresentanti del settore per presentare soluzioni di produzione digitale end-to-end e condividere informazioni commerciali e tecniche di natura pratica grazie all’eccezionale programma della conferenza. Verranno esposte quasi 30 applicazioni digitali per i settori di etichette e imballaggi, con la presenza di quasi 40 fornitori del settore che collaboreranno per presentare soluzioni totali. L’evento formativo e altamente stimolante di Xeikon Café 2017 consentirà ai visitatori di individuare la giusta strategia per la loro attività di produzione digitale.

“Tutti i partner di Xeikon Café sono fornitori leader nei settori di software, supporti di stampa, materiali di consumo, stampa digitale e soluzioni di finitura e conoscono in profondità il mercato e le sue potenzialità. Ciò rende l’evento un’opportunità ideale per stampatori e trasformatori per osservare dal vivo i notevoli risultati ottenuti con la collaborazione di diversi partner”, spiega Filip Weymans, vicepresidente marketing di Xeikon.

“E ciò è precisamente ciò che rende Xeikon Café un incontro di settore davvero unico: i visitatori hanno la possibilità di vedere dal vivo numerose soluzioni di produzione digitale integrate end-to-end, tutte riunite in un unico luogo – dall’idea al prodotto finito”, prosegue Weymans. “Inoltre, durante la conferenza verranno condivise informazioni preziose sulle ultime innovazioni nella produzione digitale, sulle tendenze nella gestione dei marchi e sulle novità tecniche da parte di esperti di settore, proprietari di marchi e stampatori. I visitatori avranno la possibilità di imparare, lasciarsi ispirare e conoscere meglio gli strumenti e i dispositivi che possono ottimizzare la stampa digitale di imballaggi e la produzione di etichette”.

Una miniera di nuove opportunità

Le circa 30 applicazioni realizzate e prodotte dal vivo a Xeikon Café 2017 comprendono una grande varietà di etichette, cartoni, buste e materiali su cartone ondulato. I visitatori potranno osservare la tecnologia innovativa che dimostrerà in che modo la produzione digitale può offrire vantaggi, anche nei segmenti di mercato nuovi ed emergenti:

Automobilistico : Non c’è alcun altro settore che si basi maggiormente sulle consegne just-in-time di quello automobilistico. La stampa digitale con sistemi e finitura MIS non solo consentirà di ottimizzare la catena di fornitura del settore automobilistico, ma rafforzerà anche il rapporto tra concessionario/cliente mediante la personalizzazione degli imballaggi. (Applicazione presentata: astucci pieghevoli)

Bevande, vino e alcolici : Con un’enorme varietà di possibilità di etichettatura e imballaggi in questo segmento, le soluzioni di stampa digitale offrono diversità e flessibilità per produrre etichette e imballaggi di prodotti in grado di rispondere alle esigenze pratiche e di marketing quali tirature più basse, grafica in quadricromia e altro ancora. In questo settore è fondamentale farsi notare per creatività e qualità. Un esempio perfetto è il settore di vino e alcolici con il suo utilizzo di numerose tecniche decorative (laminazione, verniciatura spot, decorazioni in rilievo) e materiali complicati da stampare, come la carta naturale e strutturata. (Applicazioni presentate: etichette con colla a umido, etichette a fascetta, clear-on-clear, etichette autoadesive e bicchieri di carta per bevande calde e per il settore di vino e alcolici nello specifico, anche astucci pieghevoli e cartone ondulato).

Alimentare : La conformità alle normative in materia alimentare, la protezione durante trasporto e stoccaggio e l’acquisizione di acquirenti grazie a un design accattivante rappresentano tutti elementi importanti delle etichette e degli imballaggi alimentari, oltre a soddisfare standard specifici di settore quali durata, sicurezza e resistenza alla luce (ove richiesto). A Xeikon Café, i visitatori possono scoprire una soluzione di produzione digitale che non contiene oli minerali, componenti UV ed è sicura per gli alimenti, creando una soluzione adatta al settore alimentare con possibilità illimitate di piccole tirature e con personalizzazione specifica per singoli negozi. (Applicazioni presentate: etichette in-mould, etichettatura a trasferimento termico (therimage), etichette autoadesive, astucci pieghevoli, imballaggi e buste).

Salute e bellezza : Le etichette per marchi di prodotti di bellezza e cosmetici devono farsi notare sugli scaffali in termini di creatività e qualità. In questo settore vengono comunemente utilizzati materiali speciali quali supporti trasparenti che creano un aspetto “senza etichetta” su contenitori in plastica e astucci pieghevoli metallizzati, che richiedono una soluzione di stampa in grado di garantire la massima qualità. (Applicazioni presentate: etichette autoadesive, etichette promozionali a trasferimento termico, astucci pieghevoli)

Media : Il revival dei dischi in vinile è stato uno dei primi catalizzatori della stampa digitale nella produzione di buste per dischi. A Xeikon Café verrà presentato un concetto a 360º che interessa articoli promozionali relativi al settore della musica. (Applicazione presentata: astuccio pieghevole)

Farmaceutico : Considerato l’importante potenziale di opportunità nella stampa digitale per il settore farmaceutico, Xeikon Café presenterà un concetto completo per questo settore, inclusi astucci pieghevoli, opuscoli, etichette ed espositori da banco, con funzionalità quali track&trace e anti-contraffazione. (Applicazioni presentate: etichette autoadesive, opuscoli e astucci pieghevoli)

Promozionale : La decorazione digitale a trasferimento termico può fornire nuove opportunità per gli articoli promozionali ed è interessante per gli stampatori di etichette autoadesive che desiderano diversificare o per gli stampatori in-mould che desiderano eseguire internamente la decorazione dei prodotti. (Applicazione presentata: etichetta a trasferimento termico)

“A Xeikon Café 2017 presenteremo idee realistiche in grado di fornire ispirazione”, conclude Weymans. “I dispositivi utilizzati ogni giorno dai trasformatori verranno impiegati per realizzare lavori e applicazioni commerciali. Si tratta dell’opportunità ideale per parlare direttamente con i fornitori e con gli esperti di settore delle ultime soluzioni di produzione digitale e di scoprire la gamma di applicazioni digitali disponibili. L’evento di quattro giorni aiuterà stampatori e trasformatori a fare la scelta giusta per le loro attività nella stampa digitale e ad aumentare il numero di soluzioni che sono in grado di offrire”.





PARTNER XEIKON AURA PARTECIPANTI

Prenderanno parte allo Xeikon Café Packaging Innovations 2017 per esporre soluzioni integrate: AB Graphic International Ltd, Actega Terra GmbH, Advanced Track and Trace, AGFA Graphics, Argos Solutions, Avery Dennison, AVT, Bograma, Brotech Graphics Co., Ltd, Cartes, CERM, Diamond Photofoil Limited, Esko, Flint Group – Narrow Web, Flint Group – Sheetfed, Flint Group Flexographic products, Grafisk Maskinfabrik, Grafotronic AB, Highcon Systems Ltd., Hybrid Software NV, Iggesund Paperboard, Label Traxx, Lake Image Systems Ltd, Meech International, Metsä Board, Michelman, OneVision Software AG, Rietstack, Scodix, Smag Graphique, Stora Enso, ThermoFlexX, Treofan Germany GmbH & Co. KG, Tresu Group, Tronics, UPM Raflatac, Xeikon, Yupo Europe GmbH e Zünd Systemtechnik AG.