Windmöller & Hölscher sceglie Apex quale partner certificato per sleeve e cilindri anilox

Windmöller & Hölscher, fornitore leader di macchinari e sistemi per la produzione ed il converting di imballaggi flessibili, ha confermato Apex International come partner certificato di anilox per le macchine da stampa flessografiche, altamente avanzate, presenti nello showroom. Apex produrrà rivestimenti ceramici di alta qualità (Porosità: < 1 % – Durezza: 1450 Hv) e cilindri e maniche anilox incisi al laser per le macchine da stampa W&H.

Apex ha ottenuto questa posizione completando con successo l’ “Ablegetest” nel Technological Demo Center di W&H, a Lengerich. Il test viene utilizzato per valutare la pulizia durante la raclatura dell’anilox ad alte velocità, comune per le macchine da stampa W&H, ed è il più importante fattore per l’ approvazione delle performance di un anilox per W&H e i risultati di Apex sono stati giudicati da buoni a molto buoni.

“Siamo molto grati di aver avuto la possibilità di fornire i nostri prodotti allo showroom di W&H. W&H è rinomata per la sua qualità top, per l’innovazione ed i suoi concetti ingenieristici ottimizzati, in combinazione con un servizio da prima classe. Troviamo molte somiglianze con la visione di Apex sul mercato e l’approccio verso i nostri clienti comuni e speriamo che questo sia l’inizio di una lunga e proficua collaborazione”, ha commentato Bas van der Poel – Technical Sales Director di Apex international.