Viscom Regional 2017: idee, competenze e strumenti di business

Dal 7 all’8 aprile il Viscom Regional torna nella città di Bari: una nuova tappa per aiutare le aziende a raggiungere nuove strategie e opportunità di business sul territorio.

Una tappa da non perdere che coniuga business e informazione composta da area espositiva, laboratori, seminari, quest’ultimi condotti da speaker autorevoli ed esperti della industria e del retail. Un nuovo canale di incontro efficace per favorire la conoscenza fra domanda ed offerta, orientarsi al contatto diretto e rispondere ad esigenze specifiche del mercato della comunicazione visiva.

Viscom Regional raggrupperà la presenza espositiva delle aziende leader del settore, per offrire agli operatori di Bari una panoramica completa sull’innovazione tecnologica in materia di: Stampa Digitale Grande Formato, Insegnistica e Cartellonistica, Serigrafia e Tampografia, Promozione tessile e Ricamo, Incisione, Fresatura e Laser.

Non solo area espositiva ma anche un ricco calendario di seminari di approfondimento, dove i professionisti della comunicazione potranno condividere in modo concreto la propria esperienza con colleghi e operatori per scambiarsi così idee e soluzioni e confrontarsi sui trend del mercato. Stimoleremo la creatività dei nostri visitatori attraverso un cocktail di racconti che ci spiegheranno come è facile usare i social e il marketing digitale per generare brand awareness. Vi porteremo in un viaggio alla scoperta di come la pubblicità sta cercando sempre più spazi di comunicazione che hanno al centro il singolo individuo, per coinvolgerlo e motivarlo all’acquisto, o come creare un negozio che sia un’esperienza memorabile grazie all’utilizzo delle soluzioni del nostro comparto. Infine scopriremo come l’integrazione tra packaging e tecnologia offrirà informazioni utili per arricchire l’esperienza del consumatore.

Completa l’area espositiva un programma di laboratori pratici dove testare le novità di applicazione e personalizzazione. Non solo teoria, quindi, ma la possibilità di comprovare, sul posto, la qualità e le caratteristiche delle soluzioni presentate. Le dimostrazioni live verteranno su come creare stampe su tessuti, materiali rigidi e sintetici, preparare telai già per la stampa diretta su tessuti colorati o su transfer in soli 3 minuti e infine realizzare cornici in acrilico o legno grazie alla tecnologia laser.