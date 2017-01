Virosac ottiene la certificazione ambientale 14001

Virosac tra le poche aziende della provincia di Treviso a detenere le 3 più significative certificazioni Internazionali su sicurezza, qualità e ambiente.

La creazione di valore, obiettivo strategico di lungo periodo di Virosac, si manifesta anche nella capacità di tramutare sfide tecnologiche e produttive complesse in opportunità di rispetto e conservazione dell’ambiente e del territorio circostante. Ne sono convinti da sempre in Virosac, azienda di Pederobba (TV) specializzata nella produzione di un vasto assortimento di sacchetti per la pulizia e di prodotti per la gestione della casa.

Virosac ha ottenuto le 3 più importanti certicazioni di sistema internazionali (OHSAS 18001:2015 dedicata alla sicurezza, UNI EN ISO 9001:2015 alla qualità oltre alla UNI EN ISO 14001:2015) e risulta essere una delle poche realtà industriali della provincia di Treviso ad aver conquistato questi fondamentali riconoscimenti.

L’azienda di Pederobba ha recentemente ottenuto anche la certificazione UNI EN ISO 14001:2015 ambito e selettivo traguardo di conformità per il rispetto dell’ambiente e di tutti i processi produttivi riguardanti le tematiche ambientali. Il processo di graduale e progressivo avvicinamento alla gestione dell’azienda in un’ottica di economia circolare continua in Virosac, che pone nel rispetto e nella tutela dell’ambiente e del territorio uno del principali obiettivi strategici nel lungo periodo. Per fare un esempio: in azienda si raccolgono e riutilizzano tutti gli scarti di lavorazione, sia del materiale biodegradabile che della plastica. Tale materiale rappresenta il 5% della produzione, ma grazie alle costanti migliorie e innovazioni, proposte anche dagli stessi dipendenti, questa percentuale si riduce di anno in anno.

Ultimo e significavo riconoscimento è stato ottenuto dal raggiungimento dell’attestazione di azienda con il “Bollino Etico Sociale”, assegnato a Virosac dall’ente specializzato Featuring. Tale risultato è stato ottenuto attraverso un articolato e scrupoloso audit che ha convalidato l’ottimale gestione del personale, della comunicazione e dei clienti come cardini fondamentali nella gestione etica e sociale dell’azienda di Pederobba.