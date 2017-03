Villa Santa Lucia estende la gamma di grammature

Con 6 siti produttivi ed una produzione totale di 1 milione di tonnellate, RDM distribuisce i propri prodotti in Europa tramite 10 uffici commerciali e, nel resto del mondo, attraverso una rete di agenti e di trader. RDM lavora su scala mondiale con 70 paesi. Qualità ed servizio sono le sue priorità.

Il gruppo RDM dal 2012 ha investito massicciamente nello stabilimento di Villa Santa Lucia. Grazie alla elevata qualità dei suoi Liner patinati, lo stabilimento di Villa Santa Lucia fornisce l’esigente settore dei display, quello dei beni di largo consumo e, più in generale, quello del packaging. I continui miglioramenti raggiunti e gli alti livelli di macchinabilità dei nostri Liner, adatti sia per stampa offset che per stampa flexo, sono di supporto ai nostri clienti per lo sviluppo di nuovi mercati.

L’obiettivo di VSL è quello di dare valore aggiunto alla propria clientela. L’alto grado di liscio ottenuto negli ultimi anni consente un’eccellente stampabilità. Non solo, la speciale relazione che si instaura con la clientela – unitamente ad un eccellente servizio – permette di godere di una competitività unica.

Questa competitività viene oggi confermata con l’annuncio dell’estensione del range di grammature. Infatti dal 1° febbraio lo stabilimento RDM di Villa Santa Lucia produce i tipi VINCIFLEXO e VINCILINER nella gr. 140/m2. Questa nuova grammatura permetterà ai clienti migliori performance e offrirà nuove opportunità. Quale leader Europeo nella produzione di Liner patinati, RDM sarà l’unico produttore a offrire al mercato il Liner patinato in gr. 140/m2 sia in bobine che in foglio.

RDM, grazie ai suoi due stabilimenti europei che producono Liner, RDM Villa Santa Lucia e RDM Arnsberg, garantisce ai suoi clienti la massima flessibilità e sicurezza di fornitura.