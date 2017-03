Uteco apre un ufficio di rappresentanza per il mercato asiatico

Il Gruppo Uteco è leader mondiale nella produzione di tecnologie per le più svariate applicazioni del packaging flessibile e fornisce soluzioni innovative con la sua vasta gamma di macchine per la stampa flessografica e rotocalco, per l’accoppiamento e macchine con configurazioni speciali di grande contenuto tecnologico.

L’ultimo investimento del Gruppo è l’apertura di un ufficio di Rappresentanza a Singapore per meglio supportare i clienti nel mercato del packaging in Asia in costante crescita.

Il Sig. Jörg E. Kullwitz sarà il nuovo responsabile in Asia per supportare i clienti e potenziali tali, assieme al team commerciale Uteco nei mercati locali. Con il nuovo ufficio in Asia Uteco espande ulteriormente la sua presenza globale in vista di una crescita futura.

Kullwitz vanta una lunga esperienza nel settore dell’imballaggio e del converting a livello mondiale. Ha iniziato la sua carriera nel mondo del packaging nel 1996 in America Latina e si è trasferito in Asia dal 2003, dove lavora con successo nel settore del packaging in forte crescita.