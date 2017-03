UPM Raflatac introduce la gamma di prodotti Raflacoat Premium 60#, carta semi-lucida a impatto visivo

UPM Raflatac annuncia il lancio della sua nuova gamma di prodotti Raflacoat Premium 60#. Caratterizzato da un facer 60# semi-lucido accoppiato a una varietà di adesivi e liner, questi nuovi materiali per etichette sono progettati per far sì che i prodotti siano ancora più evidenti sullo scaffale. Questa nuova gamma di prodotti rappresenta i materiali semi-lucidi cartacei di più alta qualità nel portafoglio di UPM Raflatac.

L’aspetto pulito, bianco, lucente e liscio di Raflacoat Premium 60# è perfetto per tutte le applicazioni di qualità che richiedono testo e grafica con colori vivaci per garantire un impatto visivo superiore, compresa l’etichettatura di prodotti alimentari, per la vendita al dettaglio e di prodotti per la cura della persona. Questo frontale è offerto con una gamma di adesivi permanenti e liner bianchi kraft e PET.

“La nostra nuova gamma di prodotti Raflacoat Premium 60# è il prodotto perfetto per il vostro marchio”, afferma Stacey MacNeil, direttore divisione carta e accoppiati, Americhe, UPM Raflatac. “Siamo orgogliosi di dire che il livello di pulizia di stampa e l’impatto visivo che offrono sono stati storicamente raggiunti solo con etichette molto lucide. Non ci credete? Ordinate un paio di campioni stampati e lo vedrete con i vostri occhi”.