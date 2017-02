Un nuovo studio conferma i sacchetti di carta come miglior scelta eco sostenibile

I sacchetti di plastica sono molto diffusi nell’ambito della vendita al dettaglio, ma esiste un’alternativa ecocompatibile. “Tra i diversi sacchetti che abbiamo studiato, quello in carta prodotto da BillerudKorsnäs ha la minore impronta di Co2, dice Lena Dahlgren dell’Istituto svedese di Ricerca Ambientale IVL. I cittadini dell’Unione europea utilizzano una media di 200 sacchetti di plastica l’anno, molti dei quali sono utilizzati nel periodo di shopping natalizio, per poi finire in discarica.

Un’analisi del ciclo di vita effettuata dall’Istituto svedese di Ricerca Ambientale IVL ha dimostrato che l’impronta di Co2 di un sacchetto di in plastica riciclata è doppia rispetto a quella di un sacchetto di carta realizzato in materiale cartaceo.

BillerudKorsnäs è una società svedese che produce materiale da imballaggio a basso impatto ambientale, sfruttando foreste gestite in maniera responsabile nella regione nordica ed ora sta incoraggiando i rivenditori di tutta Europa a ridurre le loro emissioni. “Lo studio mostra chiaramente i vantaggi del nostro materiale a base biologica e la nostra produzione a elevata efficienza energetica. Ora sappiamo con certezza che il nostro prodotto ha notevoli benefici per l’ambiente rispetto ad altri materiali”, ha dichiarato Henrik Essen, SVP Comunicazione e sostenibilità di BillerudKorsnäs.

Una direttiva UE del 2015 richiede una riduzione del numero di sacchetti di plastica. L’obiettivo principale dell’UE è quello di ridurre il numero di sacchetti di plastica che viene gettato via. Ma il nuovo studio mostra che il passaggio ai sacchetti di carta garantisce anche le emissioni di carbonio più basse.

I risultati di questo studio offrono alle catene della grande distribuzione la possibilità di rivedere la tipologia dei sacchetti offerti ai clienti e di scegliere sacchetti a basse emissioni di carbonio.