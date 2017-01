Un nuovo Product Manager nel team I&C-Gama

Luca Tarantola è laureato in Economia e Gestione Aziendale all’Università Cattolica di Milano, dove ha conseguito anche un master in International Business. Dopo una breve esperienza presso la società Schattdecor, specializzata in stampa rotocalco per carta da parati e decorativa, è entrato a far parte del team I&C-GAMA, dove ha intrapreso il cammino per ricoprire il ruolo di Product Manager e promuovere la vendita delle tecnologie rappresentate da I&C in alcune aree dell’Italia.