Tris di ordini per l’innovativa tecnologia agricola 7 strati di Bandera

La richiesta di impianti di film in bolla Bandera è in continua crescita, soprattutto per quanto riguarda le linee per applicazione agricola, mercato in cui l’azienda è presente come leader mondiale.

Il trend di mercato è orientato verso impianti che possono produrre ricette a 7 strati con larghezze fino a 18 m. Bandera ha chiuso l’anno 2016 con un tris di ordini per impianti innovativi “Agrifuture Film”.

Messico, Italia e Gran Bretagna sono le mete di destinazione di queste linee; si tratta di aziende che hanno deciso di affidarsi al marchio Bandera, non solo per le ottime performance ed affidabilità di processo, ma anche per il servizio tecnico post-vendita.

L’azienda progetta, con propri ingegneri di grande competenza, linee di ultima generazione realizzate 100% nei propri reparti produttivi di Busto Arsizio.

Le commesse in ordine saranno un’opportunità per i clienti trasformatori di soddisfare necessità di customizzazione, permettendo lo sviluppo del loro business con tecnologie all’avanguardia.