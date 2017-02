Tipolito Capelli: nuove frontiere nella nobilitazione digitale del packaging con Scodix Ultra Pro con Foil

Specializzata nel packaging per il mondo della cosmetica, Tipolito Capelli sta modificando il proprio modo di lavorare grazie all’acquisto di una Scodix Ultra Pro con Foil. Prima italiana a investire nel sistema in configurazione full optional, l’azienda bergamasca con sede a Villa d’Almè guarda al futuro.

“Stavo valutando delle innovazioni nel campo della nobilitazione”, racconta Pietro Capelli, titolare dell’azienda, “e sono andato personalmente a drupa per vedere dal vivo questo sistema. Le sue possibilità applicative e la qualità del lavoro finito mi hanno colpito e mi hanno convinto che era ciò che stavo cercando.”

Scodix Ultra Pro con Foil è il sistema di nobilitazione digitale che permette agli stampatori di realizzare lavorazioni quali laminazione, verniciatura, rilievi, Braille e molto altro su una vasta gamma di supporti che spaziano dalla carta al PVC al cartone. Garantisce l’eccellente qualità del prodotto finito unitamente a una razionalizzazione dei tempi di lavorazione grazie al fatto che diverse applicazioni possono essere realizzate in un singolo passaggio.

“Il nostro mercato di riferimento è quello del packaging, ma con questo sistema possiamo aprirci anche a altre tipologie di nobilitazioni, per esempio quelle dei materiali per il punto vendita”, prosegue Capelli. “La flessibilità della macchina –

che permette di lavorare a ritmi industriali così come di realizzare tirature molto contenute, nell’ordine di cinque-dieci pezzi, a prezzi competitivi – è una caratteristica molto interessante che stiamo già sfruttando.”

“È un piacere vedere come, grazie a Scodix Ultra Pro, Tipolito Capelli riesca a soddisfare tutte le esigenze dei propri clienti, spaziando dal foil agli effetti sensoriali”, dichiara Mauro Luini, Business Driver Digital Equipment di Heidelberg Italia. “Con l’approfondimento della conoscenza delle possibilità date dalla macchina diventa possibile realizzare lavorazioni che prima non erano presenti in azienda.”

“Essendo una novità completa sia per noi che per i nostri clienti, abbiamo scelto di non lanciarci subito sul mercato, ma di presentarla con calma dopo aver imparato a utilizzarla al meglio. Un processo durante il quale gli esperti di Heidelberg Italia ci sono stati di grande aiuto con le loro conoscenze e la loro disponibilità. Per noi, che non avevamo mai investito in sistemi Heidelberg,

questo rappresenta un ulteriore plus e un motivo di tranquillità”, conclude Capelli.