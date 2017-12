Studio Enne a tutto Fast!

DUPONT™ CYREL® FAST 2000TD: prima installazione in Italia. Lo studio Enne di Castel San Giorgio (SA) è stato il primo service di prestampa a dotarsi, nel novembre 2016, di un impianto di produzione lastre Dupont™ CY­REL® FAST 2000TD, vantando anche la certificazione rilasciata dalla multinazionale americana per la produzione di impianti stampa senza solventi

Da 19 anni presente sul mercato della prestampa flessografica, Studio Enne e i suoi fondatori, Vincenzo Napoletano e Annarita Nacchia, hanno scelto le tecnologie di sviluppo termico Fast di DuPont™, per supportare il loro impegno di concretizzare una produzione ecosostenibile, uno dei valori fondanti dell’azienda. Studio Enne serve il mercato italiano del packaging flessibile principalmente in banda larga, ma grazie alla qualità dei propri prodotti ora sta lavorando anche con aziende di stampa europee che si affidano al service campano per la realizzazione dei propri impianti stampa. “Abbiamo iniziato questa avventura 19 anni fa con 2 computer e una stampante in una stanzetta. Lo ricordo con affetto, e quando guardo oggi il mio staff e l’azienda che siamo non posso che esserne ancora più orgogliosa e dire GRAZIE a tutti. Siamo partiti con poco, ma avevamo con noi la grande esperienza flessografica di Enzo maturata negli anni precedenti e la mia passione per il mondo del packaging e della comunicazione.

L’obiettivo che ci siamo posti è stato subito chiaro: produrre impianti stampa flessografici con un approccio eco-sostenibile senza l’impiego di solventi”, racconta Anna.

Enzo e Anna rappresentano due facce della stessa medaglia: schivo e riservato lui, dotato di una grande preparazione tecnica, estroversa e molto comunicativa lei.

Insieme hanno saputo dare vita a un’azienda che il mercato apprezza per la sua versatilità, dove le competenze specifiche si trasformano in risposte rapide e concrete. Nel settore degli imballaggi è importante saper combinare all’idea creativa la fattibilità tecnica, come ricorda la scritta all’ingresso dell’azienda “un buon packaging nasce dalla ricerca di soluzioni tra funzionalità e comunicazione”.

DuPont™ Cyrel® Fast: la scelta giusta per Studio Enne

Le caratteristiche del sistema termico DuPont™ hanno da subito convinto Enzo ed Anna in quanto perfettamente in linea con la loro idea di azienda: un flusso di lavoro volto a garantire una notevole riduzione dei gas serra (fino al 53%), riduzione dei consumi di energia non rinnovabile (fino al 63%), riduzione dei costi di smaltimento dei rifiuti dovuti all’uso di un processo senza solventi garantendo un ambiente di lavoro più sicuro.

Il tutto affiancato ad una tecnologia di lavorazione delle lastre innovativa ed altamente produttiva in grado di realizzare lastre finite e pronte per la stampa in 1 ora al massimo. Cosa chiedere di più?

“I primi risultati di stampa parlavano da soli. Una volta provate queste lastre, abbiamo riscontrato in molti clienti la decisione di aumentare l’impiego dei fotopolimeri prodotti con il Fast. L’assenza del solvente ga­rantisce un punto più nitido e stabile consentendo di eseguire più rapidamente gli avviamenti, grazie anche a un migliore trasferimento dell’inchiostro.

Il sistema Fast produce lastre di alta qualità e uniformità straordinarie. Inoltre l’assenza del solvente “stressa” meno la lastra, che se adeguatamente stoccata, si conserva perfettamente per le future ristampe”, afferma soddisfatto Enzo Napoletano.

Network di competenze specifiche per risultati vincenti

Studio Enne, seguendo le specifiche fornite da DuPont™, ha messo in pratica i corretti standard di produzione richiesti per realizzare un prodotto qualitativamente perfetto. “Uno dei consigli pratici che abbiamo suggerito ai nostri clienti è quello dell’utilizzo di nastri specifici per il montaggio delle lastre Fast sul cilindro.

Per questo ed altri aspetti sull’utilizzo delle lastre siamo costantemente supportati da DuPont per garantire risultati qualitativamente elevati”.

“La sinergia con Dupont, la grande competenza dei no­stri collaboratori e non ultima la collaborazione con i clienti, unita a tecnologie e software di ultima generazione, sono stati la chiave per ottenere risultati di eccellenza. La nostra forza è stata quella di credere fermamente che tutte le dita della mano servono e che insieme sono più forti”, sottolinea Anna.

L’80% delle lastre utilizzate da Studio Enne sono le lastre digitali DuPont™ Fast Easy. Oggi nel reparto di produzione sono presenti tre processori Fast compreso il TD2000, installato un anno fa al quale dovrebbe seguire a breve la quarta sviluppatrice termica FAST 2000TD con un nuovo CDI, per far fronte al carico di lavoro.

“A distanza di un anno possiamo affermare di essere soddisfatti dei risultati conseguiti in termini di qualità e aumento produttivo, garantendo ai nostri clienti una risposta in tempi ancora più rapidi. Siamo inoltre sempre più convinti di aver intrapreso la strada giusta scegliendo di essere un’azienda 100% Cyrel Fast, sposando una tecnologia che vanta l’impatto ambientale più basso disponibile oggi nel mondo, in linea con le attuali richieste dell’industria flessografica e degli imballaggi, i cui trend, guidati dalle sensibilità dei consumatori, vanno sempre più verso prodotti ecosostenibili lungo tutta la filiera”, conclude Enzo Napoletano.