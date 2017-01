Stamperia entra nella cartotecnica con Heidelberg

L’investimento in un sistema Promatrix 106 CS apre all’azienda parmense nuovi settori di business



Stamperia s.c.r.l. ha investito in un sistema Promatrix 106 CS di Heidelberg. A guidare l’azienda con sede a Parma il desiderio di espandersi in un nuovo segmento di mercato come quello della cartotecnica.

Fondata nei primi Anni ’40 come Tipografia Benedettina Editrice e rimasta legata all’ordine monastico fino al 2003, Stamperia è oggi una realtà con una clientela che spazia dagli editori di libri a gruppi della GDO, sia in Italia che all’estero, in particolare in Inghilterra. Fra le sue carte vincenti la qualità dei prodotti e la completezza ed efficienza del servizio offerto. Non a caso l’azienda svolge internamente l’intero ciclo produttivo, dalla prestampa fino al confezionamento.

“Il nostro mercato di riferimento sta vivendo un periodo difficile e per questo abbiamo deciso di aprirci a nuovi segmenti”, racconta Marco Saccani, titolare di Stamperia. “Abbiamo optato per la cartotecnica perché si tratta di un settore ancora aperto, con possibilità di crescita e di manovra.”

Per questa mossa Stamperia ha scelto Heidelberg Promatrix 106 CS, sistema capace di lavorare a una velocità di 8mila fogli all’ora e di trattare materiali in un range variabile fra i 90 e 2000 g/m2, compreso cartone ondulato fino a uno spessore di 4mm. Può eseguire lavorazioni di sbalzo e di fustellatura senza soluzione di continuità, grazie al caricatore automatico con aggiustamento rapido della posizione dei fogli e, in uscita, grazie al tappeto a movimento continuo.

“Siamo clienti storici di Heidelberg, il nostro parco macchine è composto da cinque Speedmaster”, continua Saccani, “e per noi è stato naturale rivolgerci al nostro fornitore abituale. Che, al di là della qualità dei sistemi, ci garantisce anche un servizio di assistenza eccellente.”

“Stamperia è un’azienda che ha saputo adattarsi velocemente al mercato della cartotecnica”, aggiunge Lorenzo Ariberti, Product e Marketing Postpress Packaging di Heidelberg Italia. “A renderlo possibile la bravura degli operatori, la facilità di utilizzo e la precisione della macchina, la qualità del lavoro finito.”

Promatrix 106 CS è lo strumento con cui l’azienda si sta ritagliando il suo spazio nella cartotecnica, ma la strategia di crescita dell’azienda non si ferma qui: “Stiamo valutando l’ingresso anche in altri mercati e l’adozione della tecnologia digitale”, conclude Saccani.