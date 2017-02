Smurfit Kappa Burgos (Spagna) “Best in Show” con stampatrice flexo Chroma Print

Smurfit Kappa Burgos ha vinto il primo premio per la miglior stampa flessografica in tricromia di tutta la Spagna, al concorso indetto da ATEF, l’associazione tecnica spagnola di flessografia, giunto alla tredicesima edizione.

Smurfit Burgos si è aggiudicata il primo gradino del podio nella categoria cartone ondulato come “Best in Show”, che premia appunto il migliore fra i migliori. La giuria composta da specialisti nel settore flessografico ha analizzato oltre 160 stampati in maniera del tutto anonima, valutando l’eccellenza della stampa flessografica, le difficoltà per la realizzazione del lavoro e i meriti da riconoscere all’insieme dei dettagli della stampa.

169 i lavori iscritti al concorso, 27 premiati con il riconoscimento da parte di ATEF con il “National Flexography Awards” e soltanto 3 a cui è stato conferito il “Best in Show”, uno dei quali è andato appunto a Smurfit Kappa Burgos, grazie a un lavoro stampato in altissima definizione con una macchina da stampa della linea HBL Chroma Print di Celmacch Group. Si tratta di una macchina installata nel 2008 ma che a distanza di tempo offre ancora eccezionali prestazioni di stampa. La Chroma in oggetto è dotata di 6 gruppi stampa e del sistema automatico di cambio rapido del cilindro anilox, consentendo di raggiungere i più elevati standard qualitativi di stampa in relazione alle diverse esigenze di produzione.

Per raggiungere questi traguardi è fondamentale selezionare il meglio in ogni fase del processo produttivo: impianti di stampa, inchiostri di qualità, cartone eccellente, personale qualificato e non ultimo una macchina in grado di realizzare un lavoro al top. Grande la soddisfazione anche in Celmacch per un risultato che testimonia la bontà delle proprie soluzioni tecnologiche al fianco di aziende che vogliano migliorare e puntare alla leadership del mercato. “È un onore che la Smurfit Kappa abbia ottenuto un premio così ambito, utilizzando uno dei nostri macchinari. Tutto questo testimonia gli straordinari livelli qualitativi delle soluzioni tecnologiche Celmacch, che anche a distanza di anni garantiscono sempre i migliori risultati” dice Luca Celotti.