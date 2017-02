Siegwerk rafforza le opportunità di sviluppo di inchiostri per imballaggi, investendo in una nuova accoppiatrice

Siegwerk ha recentemente inserito un’accoppiatrice Labo Combi 400 di Nordmeccanica al suo Centro Tecnico della divisione Imballaggi Flessibili. La nuova macchina va a implementare la capacità di accoppiatura alle competenze di collaudo esistenti presso il “Centro di Competenza” europeo, sostenendo lo sviluppo mirato di inchiostri per imballaggi in condizioni industriali realistiche, come se si effettuasse la prova presso un cliente. Siegwerk è uno dei primi produttori di inchiostri da stampa che ha scelto di dotarsi di un’accoppiatrice per lo sviluppo dei prodotti e per eseguire prove, che gli consentirà di offrire ai produttori di imballaggi soluzioni migliori, pensate su misura per le loro specifiche esigenze.

“Avere degli strumenti interni per le prove dei processi di accoppiatura e l’influenza degli inchiostri da stampa sulle prestazioni dei laminati è molto importante per noi. Ci aiuta a migliorare i nostri inchiostri appositamente studiati per gli stampatori di imballaggi tecnologica, comprendendo meglio le problematiche che devono affrontare i nostri clienti”, dice Hanns Martin Kaiser, responsabile della divisione EMEA dedicata alla tecnologia per imballaggio flessibile di Siegwerk.

Con l’acquisto di Labo Combi 400 Nordmeccanica, Siegwerk ha investito in uno standard industriale per prove tecniche; l’impianto ha una larghezza bobina di 400 mm, opera a una velocità massima di 250 m/min e può gestire adesivi senza solventi, con solvente e all’acqua su tutti i supporti standard. La macchina è dotata di due unità trattamento corona e soddisfa anche tutti gli altri requisiti del mercato europeo. Molti co-fornitori, come i produttori di adesivi o film, così come alcuni trasformatori utilizzano la stessa accoppiatrice per condurre i propri test. Questo rende più semplice il confronto dei parametri e aiuta la riproducibilità dei risultati.