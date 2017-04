SEI Laser: soluzioni innovative per l’imballaggio flessibile

Nel corso dell’ultimo open house di SEI Laser dedicato al settore grafico e cartotecnico, del quale parleremo nel numero di Converter&Cartotecnica di marzo/aprile abbiamo incontrato Matteo Maffeis, responsabile vendite di SEI Laser per il settore delle macchine dedicate all’imballaggio flessibile, il quale ci ha presentato le ultime innovazioni dedicate ai converter di imballaggi flessibili, per i quali grazie al laser possono aprirsi nuovi mercati, il cui limite è dettato solo dalla fantasia…



SEI Laser progetta e costruisce dal 1982 sistemi laser per svariate applicazioni industriali, e negli ultimi anni si è concentrata particolarmente nelle applicazioni del mondo grafico e del packaging, con soluzioni appositamente ideate anche per l’imballaggio flessibile, grazie a una piattaforma modulare che ben si adatta a diverse esigenze di produzione.

Matteo Maffeis, figura di grande esperienza tecnico-commerciale nel settore dell’imballaggio flessibile, è stato chiamato dalla proprietà dell’azienda a sviluppare il comparto del packaging flessibile, che oggigiorno gioca un ruolo strategico di riconoscimento e differenziazione dei prodotti nei punti vendita e come elemento fondamentale di comunicazione e marketing. I consumatori amano prodotti in grado di trasmettere freschezza, genuinità e poter vedere il prodotto all’interno della confezione è una caratteristica molto importante, che i produttori di imballaggi devono saper soddisfare.

Due tecnologie per svariate applicazioni: Packmaster CrossWeb e Packmaster Web direction

SEI Laser con le soluzioni dedicate ai converter di imballaggi flessibili può contribuire ad aggiungere del valore alle confezioni, consentendo ai propri clienti una sostanziale differenziazione in un mercato sempre più affollato.

“I nostri sistemi laser permettono la realizzazione di differenti soluzioni innovative nel mondo dell’imballaggio flessibile, tra cui l’apertura facilitata, il packaging finestrato, e la micro/macro perforazione per la traspirabilità e la cottura del prodotto. La nuova gamma di sistemi laser progettati e costruiti tutti internamente, sono ideali per il taglio, mezzo-taglio, macro e micro perforazione di film flessibile singolo o multistrato in differenti materiali tra cui carta, PE, PET, PP, nylon, PTFE e film accoppiati”, dice Matteo Maffeis prima di passare a descriverci le due tecnologie di SEI Laser per tutte queste operazioni.

La macchina di punta è senz’altro la Packmaster CrossWeb, un impianto dalle dimensioni abbastanza compatte che viene posizionata direttamente nel ciclo produttivo di un’accoppiatrice solventless, viene proposta in banda fino a 1800mm e può raggiungere i 400 m/min nei processi di taglio, mezzo-taglio e microperforazione con teste a scansione galvanometrica.

“Con la Packmaster CrossWeb è possibile realizzare le finestre che sempre più frequentemente vengono progettate negli imballaggi cartacei accoppiati a film, oppure le aperture facilitate per i pacchi di pannolini o pet food, le microperforazioni per le buste di insalata, pomodori, pollo o tutte quelle microincisioni e forature per la cottura dei cibi nel microonde. Questa tecnologia è l’ideale per tutti i converter di imballaggi nel settore alimentare o health-care. Il processo di lavorazione completamente digitale permette il cambio lavoro immediato con una drastica riduzione dei tempi morti e una riduzione dei costi, dato che non è più necessaria la fustella meccanica”, dice Maffeis, spiegandoci poi nel dettaglio il funzionamento del laser o dei laser montati sulla Packmaster CrossWeb.

In questo caso, essendo una soluzione in grado di realizzare qualsiasi tipo di forma geometrica, i laser all’interno dell’area di taglio, riescono a disegnare forme geometriche anche complesse, impossibili da realizzare con un processo di taglio/fustellatura tradizionale direttamente sull’accoppiatrice. “Si tratta di un sistema chiuso, e l’unica interfaccia prevista sulla macchina sulla quale andrà montato è per il comando di emergenza. Abbiamo optato per questa soluzione che garantisce una maggiore standardizzazione del processo e non implica alcun tipo di operazione per l’operatore di macchina. L’impianto è dotato di un sistema per l’aspirazione dei vapori e di una cassetta inferiore per il recupero del materiale di scarto”.

Il software Icaro proprietario è estremamente intuitivo ed è stato sviluppato dagli ingegneri di SEI Laser per l’industria dell’imballaggio flessibile. È possibile importare qualsiasi tipo di file vettoriale così come monitorare a video lo stato di avanzamento dei lavori.

La seconda soluzione, se vogliamo un pò più semplice e di minimo ingombro è la Packmaster Web direction, fascia fino a 1800mm e velocità oltre 500 m/min per applicazioni che richiedono incisioni continue per l’apertura facilitata, microperforazioni a diametro controllato, i tratteggi, ma solo longitudinalmente alla direzione di marcia della bobina.

Infine il laser consente anche di scrivere direttamente sulle confezioni, personalizzando ad esempio le confezioni flessibili con dei codici univoci, lotto di produzione e data di scadenza.

“Le possibilità di applicazione sono davvero infinite, abbiamo aziende nazionali e internazionali che hanno già installato i nostri sistemi e registriamo un notevole interesse da parte di molti stampatori/converter desiderosi di conoscere a fondo le potenzialità dei nostri sistemi per valutarne l’implementazione all’interno dei loro processi produttivi. Credo che una delle applicazioni che si svilupperà notevolmente nell’immediato futuro sia rappresentata dal window packaging, e dalle confezioni richiudibili, grazie alle quali diminuiscono gli sprechi alimentari e l’impatto ambientale, tematiche molto sentite dai consumatori.

SEI Laser ha le competenze e le tecnologie giuste per affiancare i clienti nello sviluppo di questi nuovi trend all’interno del variegato mondo del packaging”, conclude Matteo Maffeis.